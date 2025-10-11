Informations du récit

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Maison du cultivateur de daïkon

: Maison du cultivateur de daïkon Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 450 pièces + 200 pièces si Inokichi l’Insatiable est tué

Parler au fermier

Vers le nord des Monts Tokachi, et au sud des Plaines de Saru, un fermier nommé Heisaku mène sa petite vie dans sa Maison de cultivateur de daïkon.

Si vous lui avez parlé avant d’avoir libéré le Moulin d’Huranui et tué Inokichi l’Insatiable, il vous demandera de vous en occuper. Sinon, il vous donnera d’ores et déjà 200 pièces pour service rendu.

Ce n’est pas tout, le fermier a un travail pour vous. Du bambou a poussé dans son potager, et il a besoin d’une lame affûtée pour le découper. Acceptez la mission et suivez le fermier. Il y a trois groupes de bambous à découper. Réglez donc ceci rapidement et Heisaku vous emmènera à votre récompense.

Hélas, des hommes de Saito débarquent. Le fermier vous demande de rester caché tandis qu’il va leur parler. Faites le tour de la maison par la gauche sans être vu et montez sur le toit.

Puis, rapprochez-vous de là où Heisaku attire les soldats tout en restant en hauteur et à portée. Vous devriez pouvoir exécuter un assassinat à la chaîne (si vous l’avez) pour éliminer facilement au moins la moitié de vos adversaires.

Éliminez ensuite les hommes de Saito restants et allez parler à Heisaku. Il vous remercie chaleureusement en vous offrant 450 pièces.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.