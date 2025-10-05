Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Canyon du grillon enflammé

: Canyon du grillon enflammé Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Arme à action rapide Bombe Incendiaire

Trouver l’artificière

Légèrement au nord-est de la Pêcherie Nishin, dans les Collines d’Otaru des Plaines d’Ishikari, vous entendrez et apercevrez des explosions à un endroit qui s’appelle le Canyon du grillon enflammé. Approchez pour affronter des pillards de l’Oni pris sous le feu d’une villageoise lanceuse d’explosifs.

En vous frayant un chemin vers la villageoise, il y aura un peu de tout : des lance-flammes, des archers, des lanceurs d’explosifs, etc. Prenez garde où vous mettez les pieds et restez mobiles.

Logiquement, il ne devrait rester qu’une brute au bout du chemin. Passez ensuite à travers une barrière pour tomber sur un dernier groupe d’ennemis. Assassinez-en au moins si vous n’avez pas été vu, puis terminez le travail en faisant attention au lance-flammes.

Une fois la zone nettoyée, la villageoise vous propose de vous hisser. Approchez et, une fois en haut, elle vous expliquera que les pillards veulent ses bombes. La discussion ne s’éternise pas, et pour cause, d’autres pillards arrivent.

Vous allez donc pouvoir tester les bombes incendiaires en avant-première. Lancer une bombe repose sur la même gâchette que celle qui fait dégainer l’arc. Il faut juste utiliser la croix directionnelle de gauche pour sélectionner les bombes. Testez-en quelques-unes sur les mannequins devant vous.

Vous voilà en mesure d’affronter les pillards. Et n’hésitez pas à les arroser. En effet, n’ayez pas peur pour les munitions, il y en a largement dans les caisses autour de vous si besoin.

Si jamais des pillards passent entre les gouttes, ils monteront à l’échelle pour vous cueillir au corps-à-corps. Privilégiez donc ceux-ci le cas échéant. Après la première vague, une deuxième ne tarde pas à débarquer.

Il va falloir ensuite bouger pour défendre l’entrée du repaire de la villageoise. Une fois que tout le monde est mort, si vous le souhaitez, allez fouiller tous les corps pour récupérer un nombre important de ressources.

Allez parler ensuite la villageoise, qui vous remercie. Elle vous précise qu’elle s’appelle Ina, et qu’elle est prête à collaborer avec vous pour une affaire explosive, objet de la quête « Combattre le feu par le feu ».

De plus, vous pouvez désormais utiliser les bombes incendiaires. Ina rejoint votre Meute et vous vendra des bombes et les améliorera moyennant ressources.

Retrouvez d’autres récits secondaires ainsi que le reste du contenu de Ghost of Yōtei sur notre guide complet du jeu.