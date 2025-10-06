Informations de la quête mythique

Région : Prairies de Yōtei + Monts Tokachi

: Prairies de Yōtei + Monts Tokachi Emplacement : Arbre à duel

: Arbre à duel Pré-requis : Avoir le double katana pour pouvoir terminer la quête

: Avoir le double katana pour pouvoir terminer la quête Récompense : Technique « Double entaille de Takezo » pour Doubles katanas

Pour déclencher la quête mythique de Takezo l’Inégalé, une des méthodes les plus directes est de tomber sur un arbre de duel, que ce soit dans les Prairies de Yōtei ou bien aux Monts Tokachi. Une fois l’adversaire battu à cet arbre, le conteur Ugetsu viendra vous raconter l’histoire de Takezo.

Battre les cinq disciples de Takezo

L’adversaire que vous avez battu n’est que le premier d’une série de cinq, tous prétendants à l’apprentissage de la technique de Takezo : la frappe imparable. Battez les cinq guerriers pour vous offrir une chance de rencontrer Takezo. Voici où trouver les arbres à duel.

Arbre à duel – Duel parmi les tombes

Un arbre à duel se trouve légèrement au sud de l’inscription Rivière Shikotsu, sur la map des Prairies de Yōtei. Parlez au disciple de Takezo pour lancer l’affrontement.

D’une manière générale, faites attention à son attaque rouge où il se met à charger, et à ses coups de pied, qui peuvent surprendre.

Veillez également à ne pas être désarmé en contrant son attaque jaune. Si votre adversaire finit par troquer son katana contre deux faucilles, prudence, les attaques seront plus vives. En terrassant ce disciple, vous obtiendrez le Charme du guerrier implacable de Takezo.

Arbre à duel – Duel au pied de la montagne

Ce duel se situe, comme son nom l’indique, au pied du Mont Yōtei. Il faut donc aller au nord-ouest des Prairies de Yōtei, à la limite de la map, pour tomber sur l’arbre à duel.

Ce disciple de Takezo aime enchaîner les attaques bleues au katana. Il sortira aussi à loisir sa lance, avec là aussi quelques attaques bleues dans son panel de mouvements. Pas grand-chose à signaler ensuite, une fois battu, vous gagnez le Charme de volonté renouvelée de Takezo.

Arbre à duel – Duel sous les feuilles rouges

Rendez-vous aux Monts Tokachi, et plus précisément à l’ouest. À quelques pas au nord du Sanctuaire du repos ambré, se trouve un arbre à duel. Cherchez un grand arbre aux feuilles dorées. Derrière lui se trouve une ouverture à travers laquelle vous pouvez vous faufiler.

Suivez le chemin montant jusqu’à l’arbre à duel. Adressez-vous à l’homme assis au pied de l’arbre. Au bout de quelques mots échangés, le combat se lance.

Ce disciple dispose d’attaques bleues, comme une estocade, mais aussi une attaque chargée rouge, qu’il prépare assez grossièrement et qu’il enchaîne avec une deuxième attaque rouge, voire d’autres attaques bleues. Il arrivera aussi qu’il troque son katana contre des doubles faucilles, avec la rapidité d’enchaînements que cela implique.

Une fois le disciple vaincu, vous remportez le Charme de déflexion hardie de Takezo.

Arbre à duel – Duel dans les marais

Cet arbre se trouve au sud-est des Monts Tokachi, dans la zone des Marais de Tomamu. Au sud de ces marais, vous apercevrez l’arbre aux feuilles rouges.

Toutefois, votre adversaire ne se trouve pas au pied de l’arbre. Continuez vers le sud, en direction de la cascade, pour l’apercevoir dans un renfoncement, auprès d’un feu. Parlez-lui pour qu’il vous montre à quel point il désire votre sabre. Le combat se lance juste après.

Attention à son attaque rouge où il prépare son sabre dans son dos. Il détient aussi un enchaînement d’attaques bleues dont le début est signalé par le fait qu’il brandisse son épée le long de son autre main.

Le disciple changera d’arme en passant aux doubles faucilles, et n’hésitera pas à les utiliser en enchaînement d’attaques bleues. En battant ce disciple, vous récupérerez le Charme de victoire vivifiante de Takezo.

Arbre à duel – Duel au cœur des ruines

En vous rendant aux Chutes de Niikappu, au nord-est des Monts Tokachi, vous y trouverez un arbre à duel, légèrement en hauteur.

Votre adversaire vous attend devant les tombes d’un petit cimetière juste à côté. Parlez-lui pour connaître ses motivations et le combat se lance peu de temps après.

Ce disciple utilise une lance pour se battre, avec quelques attaques bleues dans sa besace, dont certaines qu’il n’hésite pas à enchaîner. Utilisez donc les doubles lames, si vous les avez, afin d’avoir l’avantage sur lui.

Votre adversaire passera à un moment au katana, sans doute avec un enchaînement très vif d’attaques rouges. Pensez donc à esquiver. Son enchaînement attaque rouge-attaque bleue est aussi particulièrement compliqué à gérer sans dégâts. Enfin, un enchaînement coup de pied-triple attaque rouge peut aussi vous mettre dans la panade.

Continuez le combat et, une fois votre opposant vaincu, vous obtiendrez le Charme de cœur vaillant de Takezo.

Affronter Takezo

Immédiatement après le cinquième disciple vaincu, un vagabond vient vous voir. Il vous informe que Takezo est prêt à vous affronter sous l’Arbre à duel côtier, tout au sud de la région des Prairies de Yōtei.

Sur place, un campement avec un feu en marche est établi à côté de l’arbre. Approchez et asseyez-vous sur la souche indiquée pour attendre Takezo. Celui-ci finit par se montrer, et vous confie vouloir se battre avec vous. L’enjeu est simple : gagnez et vous apprendrez sa technique.

Suivez à pied Takezo et, au bout d’une petite conversation, vous pouvez lancer le combat dès que vous êtes prêt.

Autant vous dire que Takezo est évidemment plus redoutable que les disciples affrontés, mais il reprend plus ou moins leurs mouvements. C’est le cas des attaques bleues d’estocade successives. Il sort aussi des attaques simples rapides, et un enchaînement attaque rouge-coup de pied-attaque bleue difficilement lisible. Privilégiez donc l’esquive si vous n’êtes pas à l’aise avec ce mouvement.

Une fois sa barre de vie descendue vers le dernier tiers, le combat cessera. Takezo va alors saisir une rame, ce qui lance en quelque sorte une phase deux de ce combat. Sortez immédiatement vos doubles katanas. Takezo utilisera souvent des attaques bleues enchainées.

Mais restez vigilant, il finira par reprendre son sabre et réutiliser ses mouvements de phase une. Et, encore un peu plus tard, il repassera à la lance pour continuer à vous déstabiliser dans la lecture de ses patterns.

Poursuivez le duel jusqu’à mettre la santé de Takezo jusqu’au dernier tiers. Là, Atsu aura appris la Double entaille de Takezo. Appuyez sur les boutons indiqués pour essayer ce nouveau mouvement sur Takezo.

Profitez de ce bel enchaînement, ce qui va mettre un terme (pour de bon) à ce combat. Takezo est ravi d’avoir pris part à ce duel, mais il vous donne rendez-vous pour un ultime combat, objet d’une deuxième partie à cette quête mythique. Une partie intitulée « Les cinq enseignements ».

Retrouvez d’autres quêtes mythiques de Ghost of Yōtei, ainsi que son histoire principale, ses récits, ses primes ou encore ses différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.