Tendances JV du moment

Crimson Desert Resonance Plague Tale Jeux PS5 2026 Coop locale Jeux Switch 2 Meilleure console 2026

Phantom Blade Zero : On y a joué 4 heures, dernières impressions sur le jeu d’action aussi exigeant que nerveux

Actualités
Phantom Blade Zero : On y a joué 4 heures, dernières impressions sur le jeu d’action aussi exigeant que nerveux

Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)

Actualités
Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)

GTA 6 : Découvrez un aperçu de 6 différentes radios du jeu, qui auront aussi des podcasts

Actualités
GTA 6
7.5

Test Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Un premier jeu Hellraiser à la réussite contrastée

Tests
Test Clive Barker’s Hellraiser: Revival – Un premier jeu Hellraiser à la réussite contrastée

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Nous avons terminé le DLC qui marque une véritable renaissance du RPG de Capcom

Actualités
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – Nous avons terminé le DLC qui marque une véritable renaissance du RPG de Capcom

GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert

Actualités
GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert

Objets à collecter Gears of War: E-Day : où tous les trouver ?

Soluces
gears-of-war-e-day-objets-à-collectionner-vignette
7.5

Test Minecraft Dungeons II : Une belle évolution plus qu’une révolution

Tests
Test Minecraft Dungeons II : Une belle évolution plus qu’une révolution

GTA 6 jouable sur PC ? La pari fou qu’Xbox pourrait bien relever dès le mois prochain

Actualités
GTA 6

Nintendo Switch Sports Resort – On y a joué, le grand retour du motion gaming sur Switch 2 ?

Actualités
Nintendo Switch Sports Resort – On y a joué, le grand retour du motion gaming sur Switch 2 ?

La version mobile de Broken Ranks sortira mondialement sur Android le 21 octobre

Actualités
La version mobile de Broken Ranks sortira mondialement sur Android le 21 octobre

L'actu à ne pas manquer

Xbox dévoile XP, sa nouvelle division consacrée au cinéma, à la télévision, aux produits dérivés et aux partenariats

Actualités
Xbox dévoile XP, sa nouvelle division consacrée au cinéma, à la télévision, aux produits dérivés et aux partenariats

Aux États-Unis, le prix des PS5 Pro reconditionnées grimpe de 500 dollars chez GameStop

Actualités
Aux États-Unis, le prix des PS5 Pro reconditionnées grimpe de 500 dollars chez GameStop

Le prochain Gears of War ne demandera pas autant de temps de développement que Gears of Wars: E-Day

Actualités
gears of war: e-day-durée-de-vie

Skydance embauche Bobby Kotick (ex-Activision) et regroupe les studios de jeux Paramount et Warner Bros en une seule division

Actualités
Skydance embauche Bobby Kotick (ex-Activision) et regroupe les studios de jeux Paramount et Warner Bros en une seule division

GTA 6 : Rockstar explique pourquoi le jeu ne fera pas trop de références directes aux événements politiques actuels

Actualités
GTA 6 : Rockstar explique pourquoi le jeu ne fera pas trop de références directes aux événements politiques actuels
Sorties jeux septembre 2026

Actualités jeux vidéo du moment

Muramasa: Revenant Blades – Nous avons retrouvé avec plaisir ce classique de Vanillaware

pc ps5 switch switch 2
Muramasa: Revenant Blades – Nous avons retrouvé avec plaisir ce classique de Vanillaware

EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars

Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif

ios android
Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif

L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028

pc ps5 ps4
L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028

Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8

pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)

pc ps5 xbox series ios android
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)

Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA

Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA

Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre

Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées

pc ps5 xbox series
Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées

La version PS5 de Forza Horizon 6 sortira bien en janvier, la première extension du jeu est aussi en route

pc ps5 xbox series
Forza Horizon 6 // Capture d'écran officielle
Toutes les news

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Tests jeux vidéo

4

Test Halloween: The Game – Un tueur charismatique tourné en ridicule

Tests
Test Halloween: The Game – Un tueur charismatique tourné en ridicule
8

Test Gears of War: E-Day – Un retour aux sources brutal et spectaculaire

Tests
Test Gears of War: E-Day – Un retour aux sources brutal et spectaculaire
7.5

Test Star Wars: Galactic Racer – De pures sensations mais un enrobage en deçà

Tests
Test Star Wars: Galactic Racer – De pures sensations mais un enrobage en deçà
7

Test EA Sports FC 27 – À part avec The Grounds, ce nouvel opus n’avance pas des masses

Tests
Test EA Sports FC 27 – À part avec The Grounds, ce nouvel opus n’avance pas des masses
8

Test Endless Legend 2 – Probablement un des meilleurs jeux de gestion/stratégie de 2026

Tests
Test Endless Legend 2 – Probablement un des meilleurs jeux de gestion/stratégie de 2026
Tous les tests jv

Tests tech et hardware

8.5

Test SCUF Valor Pro Wireless – La manette Xbox premium passe enfin aux sticks TMR

Tests
Test SCUF Valor Pro Wireless – La manette Xbox premium passe enfin aux sticks TMR
8.5

Test Corsair Nightsword V2 Wireless SD – Une souris gaming qui peut aussi prendre le rôle d’un Stream Deck

Tests
Test Corsair Nightsword V2 Wireless SD – Une souris gaming qui peut aussi prendre le rôle d’un Stream Deck
8

Test Trust Keyra – un clavier ergonomique convaincant pour ceux qui souhaitent franchir le pas

Tests
Test Trust Keyra – un clavier ergonomique convaincant pour ceux qui souhaitent franchir le pas
8

Test SCUF Omega – La meilleure manette PS5 pour les joueurs compétitifs ?

Tests
Test SCUF Omega – La meilleure manette PS5 pour les joueurs compétitifs ?
9

Test Hator Quasar 3 et 3S Ultima 8K Wireless – Une souris ultra performante à moins de 100€

Tests
Test Hator Quasar 3 et 3S Ultima 8K Wireless – Une souris ultra performante à moins de 100€
8

Test Logitech G512 X 75 – Un clavier gaming hybride convaincant ?

Tests
Test Logitech G512 X 75 – Un clavier gaming hybride convaincant ?
9

Test Trust GXT 122 Felox+ – La surprise à moins de 30 € ?

Tests
Test Trust GXT 122 Felox+ – La surprise à moins de 30 € ?
8

Test Corsair Makr Pro 75 – Un clavier Hall Effect premium qui réussit presque tout

Tests
Test Corsair Makr Pro 75 – Un clavier Hall Effect premium qui réussit presque tout
8.5

Test Keyz Elite 400 WG – Un clavier mécanique gaming silencieux et confortable à moins de 100€

Tests
Test Keyz Elite 400 WG – Un clavier mécanique gaming silencieux et confortable à moins de 100€
8.5

Test ROG Strix Scar 18 (2025) – Un PC portable surpuissant pensé pour le salon

Tests
Test ROG Strix Scar 18 (2025) – Un PC portable surpuissant pensé pour le salon
Tous les tests tech
Tous les jeux

Nos vidéos

Débrief : The Last of Us, Kena 2, GTA 6, Xbox platine et Gears of War

Débrief : The Last of Us, Kena 2, GTA 6, Xbox platine et Gears of War

Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient

Débrief : Halo, State of Decay 3, Collector GTA 6, Sonic et Destiny 2 revient

Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA

Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA

Débrief : Diablo 5, Zelda Ocarina of Time, Starcraft, Physint et Layton

Débrief : Diablo 5, Zelda Ocarina of Time, Starcraft, Physint et Layton

Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026

Calendrier des sorties jeux vidéo septembre 2026

Débrief : Phantom Blade Zero, GTA 6 fuites, Black Myth: Zhong Kui et Horizon

Débrief : Phantom Blade Zero, GTA 6 fuites, Black Myth: Zhong Kui et Horizon

Débrief : Kingdom Hearts IV, Ghost of Yotei, Wolverine et DokeV

Débrief : Kingdom Hearts IV, Ghost of Yotei, Wolverine et DokeV

Débrief : GTA 6 trailer, Ghost Recon, Rachat EA et conférence THQ Nordic

Débrief : GTA 6 trailer, Ghost Recon, Rachat EA et conférence THQ Nordic

Exodus : Histoire, univers, gameplay… tout savoir sur ce RPG/action-aventure Sci-Fi successeur spirituel de Mass Effect

Exodus : Histoire, univers, gameplay… tout savoir sur ce RPG/action-aventure Sci-Fi successeur spirituel de Mass Effect

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation
Toutes les vidéos

Soluces et astuces jeux vidéo

Gears of War: E-Day | Guide complet

La célèbre saga de The Coalition revient aux origines avec Gears of War: E-Day, un nouvel épisode qui nous plonge au cœur de l’Émergence, plusieurs années avant les événements du premier jeu. Incarnez Marcus Fenix aux côtés de Dom Santiago et revivez l’un des événements les plus marquants de...

gears of war: e-day-guide-complet

Étuis rigides Gears of War: E-Day : où les trouver à travers les chapitres ?

Gears of War: E-Day dispose de deux types d’objets à récupérer lors de votre aventure au sein de Kalona : les [...]

pc xbox series
gears of war: e-day-etuis-rigides

Durée de vie Gears of War: E-Day : combien de temps demande la Campagne ?

Vous souhaitez vous lancer sur Gears of War: E-Day, mais vous ignorez du tout combien de temps demande la Campagne ? [...]

pc xbox series
gears of war: e-day-durée-de-vie

Objectifs secondaires Gears of War: E-Day : où tous les trouver lors de la Campagne ?

Le trophée “Acolyte” de Gears of War: E-Day vous demande de terminer tous les objectifs secondaires en mode [...]

pc xbox series
gears of war: e-day-objectifs-secondaire-vignette

Mods Gears of War: E-Day : comment tous les débloquer ?

Les mods sont importants dans Gears of War: E-Day, car ils permettent de modifier vos armes afin de les rendre plus [...]

pc xbox series
gears of war: e-day-mods-vignette
Toutes les astuces

Guides d'achat

Quels sont les meilleurs casques VR à acheter en 2025 ?

Guides d'achat
Quels sont les meilleurs casques VR à acheter en 2025 ?

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Guides d'achat
Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Quels sont les meilleurs microphones USB à acheter en 2025 ?

Guides d'achat
Quels sont les meilleurs microphones USB à acheter en 2025 ?

Quels sont les meilleurs TV 4K à acheter pour jouer sur PS5 et Xbox Series ?

Guides d'achat
téléviseur sony ps5 ready xh90

Les meilleurs boitiers d’acquisition pour capturer du gameplay sur PC et consoles

Guides d'achat
Les meilleurs boitiers d’acquisition pour capturer du gameplay sur PC et consoles
Sponso

Guide d’achat manette PS5 Nacon

Guides d'achat
Guide d’achat manette PS5 Nacon

Quels sont les meilleurs smartphones gaming pour jouer sur mobile en 2025

Guides d'achat
Quels sont les meilleurs smartphones gaming pour jouer sur mobile en 2025

Quels sont les meilleurs casques gaming filaires ?

Guides d'achat
Trust GXT 488 Forze

Quels sont les meilleurs casques gaming sans-fils ?

Guides d'achat
Quels sont les meilleurs casques gaming sans-fils ?

Quels accessoires et matériels prendre pour débuter le streaming ?

Guides d'achat
Quels accessoires et matériels prendre pour débuter le streaming ?
Tous nos guides d'achat

Guides complets

Silent Hill : Townfall | Guide complet

Soluces
Silent Hill : Townfall | Guide complet

Aniimo | Guide Complet

Soluces
Aniimo | Guide Complet

Marvel’s Wolverine | Guide Complet

Soluces
Marvel’s Wolverine | Guide Complet

Onimusha: Way of the Sword | Guide Complet

Soluces
Onimusha: Way of the Sword | Guide Complet

The Blood of Dawnwalker | Guide complet

Soluces
the-blood-of-dawnwalker-vignette-guide-complet

Légendes Pokémon Arceus | Guide complet

Soluces
Légendes Pokémon Arceus

Soluce Pokémon Épée / Bouclier – Guide complet

Soluces
Pokémon Épée et Bouclier les starters

Pokémon Pokopia | Guide Complet

Soluces
Pokémon Pokopia | Guide Complet

Assassin’s Creed Black Flag Resynced | Guide complet

Soluces
Assassin’s Creed Black Flag Resynced | Guide complet

Crimson Desert | Guide Complet

Soluces
Crimson Desert | Guide Complet
Tous les guides

Nintendo Direct Juin 2026

Nintendo a enfin dégainé un nouveau Nintendo Direct, et celui-ci a été riche en surprises. Au programme, on a pu revoir Kingdom Hearts IV mais aussi apprendre l'existence de Xenoblade Genesis et de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Des dates de sortie sont aussi tombées, notamment celles de Fire Emblem Fortune's Weave.

Toutes les annonces