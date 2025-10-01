Rejoindre la porte des Contreforts dorés

Arrivé aux Contreforts dorés, à la porte menant aux Plaines d’Ishikari, vous passerez devant un mendiant accompagné de son chien. Donnez-lui 10 pièces.

Dirigez-vous ensuite vers la porte et parlez au garde situé devant. Hélas, sans permis de voyage, impossible de passer. Le mendiant que vous avez aidé juste avant vous offrira son aide. Il possède justement un permis de voyage et il est désormais vôtre. Retournez voir le garde.

Alors qu’il vérifie l’authenticité du permis, une cinématique se déclenche et les portes s’ouvrent, laissant passer un samouraï important. Et alors qu’elle peut finalement continuer, ce samouraï l’arrête, précisément pour lui rendre le permis en question. Soudain, une attaque se lance.

Des pillards de l’Oni lancent une offensive sur les Matsumae. Aidez donc le Seigneur Kitamori et les siens à se défendre, avant qu’une deuxième vague ne s’amène.

Trouver les samouraïs Matsumae disparus

Une fois le calme revenu, le Seigneur Kitamori veut retrouver ses hommes manquant à l’appel. Vous allez l’accompagner. Galopez quelques instants avant de tomber sur des chevaux morts.

Examinez-les pour constater que la piste monte vers la colline. Suivez les empreintes de pas jusqu’à un masque Oni et des prises rocheuses devant vous. Continuez votre ascension, vous passerez ensuite à l’intérieur d’un petit camp abandonné avant de tomber sur les Matsumae enlevés.

Les pillards de l’Oni s’adonnent à une mise à mort. Le Seigneur Kitamori bouillonne devant ce spectacle et fonce dans la mêlée. Accompagnez-le.

Privilégiez les archers avant de vous rabattre sur les autres. Après la dizaine de pillards battue, le seigneur se charge d’enterrer les siens.

De votre côté, cherchez des vivres en vous dirigeant vers le campement ennemi. Sur place, examinez le panier rouge pour trouver du saumon. Allumez ensuite un feu pour préparer le repas avant que le seigneur ne vous rejoigne.

Il ne va pas tarder à remarquer le sabre d’Atsu. Et après quelques instants de flottement, la vérité éclate, le Seigneur Kitamori n’est autre que Jubei, son frère. Une discussion s’ensuit où un peu de temps perdu est rattrapé, jusqu’à ce que la nuit tombe. Sans trop savoir quoi penser de tout cela, Atsu se charge se monter la garde tandis que Jubei se repose.

Au petit matin, Jubei a déjà pris de l’avance et vous attend. Rejoignez-le et repartez ensemble. Jubei veut qu’Atsu rejoigne les Matsumae, ce qui ne l’enchante guère. Arrivés aux chevaux, vous voilà partis en direction du camp Matsumae.

Appréciez la balade jusqu’à arriver devant un cimetière à ciel ouvert de Matsumae. Des pillards vous tendent une embuscade, ce qui lance un duel entre Atsu et leur leader.

Boss : Pillard de l’Oni embusqué

Jubei vous le dit lui-même, attention au fait que le pillard enflamme ses armes. Si vous êtes touché, vous perdrez progressivement des dégâts. Un risque élevé vu que votre adversaire enchaîne une multitude d’attaques bleues. À un moment, il tentera aussi de vous désarmer. Notez aussi qu’il peut changer ses faucilles contre un katana.

Une fois le chef tué, il reste à se débarrasser des autres. Comme d’habitude, privilégiez les archers tout en faisant attention aux autres. Au terme du combat, poussez la porte avec Jubei. Continuez à cheval jusqu’à, enfin, arriver dans le camp Matsumae.

Rejoindre les Plaines d’Ishikari

Le pied posé à terre, Jubei vous laisse. Profitez-en pour vous balader un peu, et notamment en vous dirigeant vers un stand d’entraînement au découpage de bambou. Parlez au responsable et il vous demandera de faire vos preuves. Vous acceptez en échange de son chapeau, en cas de réussite.

Après avoir réussi à couper jusqu’à sept bambous, vous gagnez le Casque du clan Matsumae ainsi qu’une augmentation de l’esprit.

Retournez parler à Jubei, qui se trouve avec le commandant Wada. Ce dernier ne voit pas Atsu d’un très bon œil à cause de la prime sur sa tête. Il vous donne donc 2 000 pièces et vous somme de partir.

Montez sur votre cheval avant que Jubei ne vous promette de réussir à convaincre son supérieur. Atsu n’en a que faire mais Jubei finit par conseiller de se rendre au marché d’Ishikari pour activer la piste de l’Oni.

Vous voici enfin dans les Plaines d’Ishikari. Sortez la longue-vue pour repérer, à l’ouest, une île isolée sur laquelle se trouve un maître du yari. Au nord-ouest, vous repérerez le marché dont a parlé Jubei. Enfin, au-dessus, l’imposant château d’Ishikari.

Maintenant que les premiers repérages sont faits, la quête se termine. La suite se passe donc du côté du Marché d’Ishikari.

