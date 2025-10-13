L’habit ne fait pas le moine – Ghost of Yōtei

La charité est précieuse, surtout en des temps houleux comme ceux que vit la Crête de Teshio de l’île d’Ezo. Un moine accueille les voyageurs et leur sert des repas gratuits, mais un autre moine, nommé Jogen, a des doutes sur cette activité. En croisant sa route, Atsu va pouvoir le protéger et le suivre dans un nouveau récit de Ghost of Yōtei, visant à localiser et confronter cet éventuel imposteur.

Jaquette de Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei
ps5

Date de sortie : 02/10/2025

