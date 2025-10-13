Informations du récit

Région : Crête de Teshio

: Crête de Teshio Emplacement : Bambous d’entraînement de Sakuru

: Bambous d’entraînement de Sakuru Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 750 pièces, 4 aciers shinobis

Suivre le moine à la cabane de l’imposteur

Pour démarrer ce récit, rendez-vous vers le centre de la région de la Crête de Teshio, au nord-est de l’Auberge de la Grue rouge, et juste à côté des Bambous d’entraînement de Sakuru. Un homme est assis à un feu de camp.

Il s’appelle Jogen et il cherche une personne se faisant passer pour un moine, alors qu’il sert les Neuf-Queues. Jogen propose alors à Atsu de le protéger le temps qu’il mette la main sur cet imposteur. Acceptez et suivez Jogen, direction la cabane où se terre le menteur.

Hélas, après quelques instants, les Neuf-Queues vous tendent une embuscade. Descendez de cheval pour les tuer en veillant à ce que personne ne touche à Jogen. Si c’est le cas, une icône de tête de mort apparaîtra et il faudra tuer en priorité l’assaillant.

Repartez à cheval une fois le combat terminé, et terminez le trajet qui mène à la cabane de l’imposteur. Une fois sur place, entrez dans la cabane et fouillez les lieux. Examinez les paniers de riz et les feuilles rouges, puis allez au fond de la pièce pour jeter un œil aux mèches de lanterne.

Trouver le moine dans la Forêt pourpre

Sortez de la maison par la porte de derrière et examinez les empreintes au sol. Jogen estime alors que votre cible se trouve dans la Forêt pourpre. Enfourchez votre monture et suivez Jogen. À un moment, d’autres Neuf-Queues vont surgir, mais ignorez-les et accélérez le pas.

Jogen suggèrera ensuite de prendre la hauteur pour examiner la forêt à la recherche d’une piste. Posez le pied à terre et observez la forêt au point indiqué par Jogen. Regardez en direction du feu de camp, puis observez les herbes hautes et, finalement, les paniers de riz à gauche du camp.

Descendez de là où vous êtes et dirigez-vous discrètement vers les hautes herbes. Avec de la prudence et de l’observation, vous pouvez même tuer en silence les Neuf-Queues cachés en embuscade dedans. Il y a trois Neuf-Queues dans les herbes à droite du camp, et deux à gauche.

Une fois les Neuf-Queues tués, l’imposteur se rend et avoue ne pas avoir eu le choix de tromper les voyageurs. Vous pouvez lui suggérer de continuer à aider les voyageurs, mais plus pour les livrer à la merci des Neuf-Queues. Jogen vous remercie ensuite pour votre aide en vous donnant 750 pièces et 4 aciers shinobis.

