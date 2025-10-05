Informations de la quête de sensei

Région : Plaines d’Ishikari

: Plaines d’Ishikari Emplacement : Roc de l’Ours

: Roc de l’Ours Pré-requis : Avoir terminé la quête de sensei « L’artificière »

: Avoir terminé la quête de sensei « L’artificière » Récompense : Arme à action rapide Bombe Aveuglante

Signaler votre position à Ina

Comme Ina vous l’a demandé à la fin de sa première quête, rendez-vous au Roc de l’Ours. Il se trouve à l’est du Marché d’Ishikari et seulement quelques pas au nord du Village d’Iwami. Une fois à destination, et lorsque le jeu vous le suggèrera, lancez une bombe incendiaire pour signaler à Ina que vous êtes là.

Elle se présentera comme prévu et vous invitera à la suivre jusqu’à une paroi rocheuse. Escaladez-la et continuer d’imiter les mouvements d’Ina tout en discutant, afin d’arriver à l’entrée d’une grotte.

À partir d’ici, soyez vigilant car un ours garde les lieux. Avant qu’il ne vous voie et en restant à distance, sortez le yumi votre arc lourd, et lancez une flèche tendue dans la tête de l’animal. Ina va ensuite fouiller et localiser la réserve. Elle se trouve derrière un mur destructible. Reculez et lancez une bombe dessus pour ouvrir la voie.

Ina ne trouve pas ce qu’elle cherche, mais Atsu va désormais pouvoir utiliser des bombes aveuglantes. Sortez de la grotte pour essayer de mettre la main sur un chariot. Hélas, des pillards se trouvent à la sortie de la grotte. Essayez donc vos nouvelles bombes sur le duo devant vous puis allez les tuer tandis que l’effet est encore actif.

Suivez ensuite Ina au bord de la falaise puis repérez le chariot rempli de salpêtre en contrebas. Descendez au niveau du chariot en faisant le tour depuis l’autre côté, en se préparant à affronter plusieurs pillards. L’un d’entre eux aura une yari lance-flammes, donc attention aux brûlures.

Dirigez-vous ensuite vers le chariot où de nouveaux ennemis vous attendent, dont deux lanceurs de bombes. Maintenant que la menace est éradiquée, le chariot est à vous.

Ina vous remercie en vous indiquant que les bombes aveuglantes peuvent désormais être, elles aussi, améliorées par ses soins.

Ina vous remercie en vous indiquant que les bombes aveuglantes peuvent désormais être, elles aussi, améliorées par ses soins.