Informations du récit

Région : Côte d’Oshima

: Côte d’Oshima Emplacement : Port de Benten

: Port de Benten Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : 750 pièces (choix de fin de quête), 3 fleurs, 5 métaux rares

Parler à Masa et sa famille

À l’ouest du Château des Matsumae de la Côte d’Oshima se trouve le Port de Benten. Depuis l’autel de l’onryo qui est érigé vers l’entrée, allez sur la gauche et approchez de la première maison sur votre gauche pour entendre parler d’un trésor.

Entrez et grimpez à l’échelle pour vous retrouver à l’étage et devant une famille en pleine discussion. Discutez avec le père pour qu’il vous parle d’un désaccord avec son fils Masa au sujet d’un trésor.

Le père vous demande alors si l’acheter vous intéresse. Acceptez en dépensant 750 pièces ou en donnant 5 champignons. Désormais en possession de la carte, allez donc tenter de mettre la main sur le trésor. Ouvrez votre carte et placez le fragment de carte du voyageur au nord, près de l’entrée de la région.

Trouver le trésor

Allez ensuite au nord, dans la zone du trésor, et cherchez une paroi rocheuse qu’il est possible d’escalader, tout près des cerisiers. À gauche de cette paroi, longez la falaise pour trouver, au milieu de deux buissons, une cachette. C’est là que se trouve le coffre. Fouillez-le pour obtenir 750 pièces, 3 fleurs et 5 métaux rares. Soudain, Masa débarque derrière vous.

Masa regrette qu’il y avait bel et bien un coffre ici, maudissant son père de vous avoir vendu la carte. Juste après, des hommes de Saito arrivent et souhaitent récupérer votre gain.

Soyez prêt à combattre notamment une brute, un tireur et, surtout, un homme manipulant un éventail. Tuez en priorité ce dernier pour l’empêcher de renforcer les troupes.

Une fois le danger écarté, vous reparlez avec Masa. Dites-lui ce que vous voulez, en lui conseillant par exemple d’arrêter ces histoires de carte et d’aller trouver du travail en ville. Masa vous invite à revenir le voir lui et sa famille. Faites donc et parlez au père.

Il vous informe que Masa s’est remis sur le droit chemin et vous remercie d’avoir participé à ce changement. Ensuite, il est possible de leur offrir d’autres vivres ou 750 pièces. Faites preuve de bonté et le père vous offrira une bouteille de saké, s’il vous reste de la place.

Si vous avez besoin d’autres informations sur les récits secondaires ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.