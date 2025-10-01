Chercher le maître des deux sabres

Le début de cette quête principale se trouve à l’ouest des Bois de Shikotsu, au Sentier de montagne. Vous pouvez aussi vous mettre sur la piste en tombant sur l’avis de recherche d’Hanbei.

En arrivant à destination, un groupe de hors-la-loi se trouve devant l’entrée du sentier. Lancez une Confrontation et, une fois les ennemis vaincus, faufilez-vous dans le passage à l’entrée du sentier.

Sur le trajet, faites attention aux pièges. Ils ne vous blesseront pas mais vous ralentiront quelques secondes, le temps de remonter. Vous finirez par apercevoir la louve, juste au-dessus une nouvelle ouverture. Passez à travers pour vous « téléporter » plus haut sur le Mont Yōtei.

De retour au contrôle d’Atsu, suivez le sentier jusqu’à devoir escalader des prises murales, sur la droite. Hissez-vous puis accrochez-vous au tronc en face. Montez ensuite petit à petit la montagne jusqu’à devoir sauter au-dessus d’une pente glissante.

Continuez jusqu’à un nouveau piège, que l’on peut reconnaître avec le tas de feuilles mortes par-dessus. Quelques mètres plus loin, et après un saut, Atsu remarquera la maison d’Hanbei. Grimpez des prises rocheuses un peu plus loin et traversez un petit pont de bambous. D’autres prises d’escalade vous attendent ensuite sur votre gauche.

Une fois arrivé en haut, vous êtes arrivé chez Hanbei. Devant la maison, faites le tour pour entrer par derrière. Atsu remarquera un katana. Allez l’examiner avant qu’Hanbei ne débarque.

S’entraîner au maniement des deux sabres

Atsu lui rappelle qui elle est et demande à recevoir l’enseignement des doubles lames. Celui-ci refuse, mais continuez à le suivre. Hanbei connait bien Saito puisqu’il a perdu son bras gauche en le combattant. Hanbei finit convaincu et vous demande de prendre une épée.

Comme premier test, Hanbei vous demandera de frapper des braises en plein vol, faites ce que vous pouvez, mais de manière scriptée, vous aurez du mal. L’entraînement reprendra le lendemain.

Cette fois, il faudra couper du bambou. La subtilité, c’est qu’Atsu va devoir frapper du bras gauche. En conséquence, la séquence QTE sera plus compliquée. Là aussi, ne pas réussir le mini-jeu n’est pas disqualifiant. Vous aurez droit ensuite à une autre conversation avec Hanbei, avant que l’entraînement ne soit suspendu jusqu’au lendemain.

Après un peu de repos, c’est reparti pour du découpage de bambou. Cette fois, la séquence est plus facile et, que vous réussissiez ou non, une cinématique se lance la nuit suivante. Un flashback jouable en découle, où vous retrouvez Atsu et Jubei en promenade forestière.

Cueillez quelques champignons et avancez jusqu’à la louve que Jubei a repéré. Soudain, un tir retentit, c’est le Seigneur Saito. Reprenez la route en sa compagnie et cueillez les champignons quand Jubei et Saito soulèveront l’arbre mort.

Rentrez ensuite à la maison. Assistez enfin à la cinématique durant laquelle l’on apprend un peu plus sur le passif entre Saito et Kengo, ce qui débouche sur les regrets d’Atsu, alors que l’on revient au présent.

Le lendemain, dernière série de bambous à découper. Cette série est plus simple que les précédentes et vous devez donc la réussir pour accéder à la suite de la quête. Vous obtiendrez en plus une augmentation d’esprit.

Pour confirmer votre entrainement réussi, vous devez frapper à nouveau des braises. Maintenant que vous tenez deux sabres, l’exercice sera plus simple à réaliser. En cas de succès, félicitations, vous maîtrisez l’art du double katana.

Hanbei vous conseille d’utiliser le double katana contre les ennemis équipés d’une lance. Sortez le katana quand il vous demandera la meilleure arme contre un autre katana, puis sortez les doubles lames quand il s’agira d’équiper la bonne arme face aux lances.

Battre les forces de Saito

Repartez ensuite vers la maison de Hanbei pour fêter l’entraînement réussi. Hélas, sur place, des hommes de Saito sont là.

Suivez ce que vous avez appris : double katana pour les lances, katana contre katana. Une deuxième vague arrive ensuite, puis une troisième, avant qu’un ronin ne vienne vous menacer directement. Battez quelques hommes avant de lancer une attaque chargée sur le ronin suivie d’attaques successives.

Une fois la menace écartée, Atsu lit un message et Hanbei conclut que les hommes venait des Monts Tokachi, tout en regrettant de ne pas pouvoir aider notre héroïne. Vous quittez Hanbei avec une piste menant à une vieille forteresse, aux Monts Tokachi donc.

Toutes les autres quêtes ainsi que les différents points d’intérêt et collectibles de Ghost of Yōtei sont à retrouver sur notre guide complet du jeu.