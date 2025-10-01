Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Lieu : Ancienne écurie

: Ancienne écurie Récompense : Cheval, Skin Lève-tôt pour selle de voyageur

Parler au maître d’écurie

Ce récit peut déjà commencer à partir de la Maison d’enfance d’Atsu. Après avoir vécu les souvenirs du scénario. Replongez dans le passé et parlez à Jubei, près de l’entrée de la maison. Il vous parlera de sa cachette de pièces et Atsu mentionnera l’écurie, ce qui la fera apparaître sur la map.

Partez donc à l’ouest, entre la Prairie venteuse et le Bois de Shikotsu. Arrivé à l’Ancienne écurie, parlez à celui qui semble être le gérant. Vous apprenez qu’il fait fuir les chevaux afin de les protéger de Saito. Justement, ses hommes ne tardent pas à débarquer.

Caché dans les hautes herbes, vous pouvez tenter de les éliminer discrètement ou bien de lancer une Confrontation. Une fois tout le monde vaincu, retournez parler au maître d’écurie.

Il a besoin de récupérer ses chevaux désormais, et Atsu se propose pour aider. Vous chevauchez alors jusqu’au Bois de Shikotsu. Atsu a ensuite un flashback avec son père, un souvenir qui consistait déjà à retrouver les chevaux. Observez le crottin par terre et suivez les traces sur la droite.

Arrivé à une souche, Kengo décide de poser un charme. Il demandera ensuite à Atsu de siffler. Faites-le, sans succès. Prenez ensuite de la hauteur en montant sur la colline juste à côté.

Une fois là-haut, restez bien à côté de Kengo pour qu’il vous demande de réessayer. Cette fois, c’est la bonne. De retour auprès du propriétaire de l’écurie, Atsu demande un cheval en récompense, ce à quoi il répond que dans quelques années peut-être.

Justement, de retour au présent, le propriétaire tient sa parole. Sifflez pour faire rappliquer des chevaux. Vous avez le choix entre trois. Il est possible de garder le blanc, que vous avez depuis le début, sinon un noir et un gris peuvent être choisis.

Notez que vous ne pourrez pas changer de cheval en cours d’aventure. Une fois votre décision prise, vous n’avez plus qu’à choisir un nom. La quête se termine ensuite, et vous obtenez le skin Lève-tôt pour la selle de voyageur.

