Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Maison d’enfance

: Maison d’enfance Pré-requis : Aucun au préalable, mais avancer l’histoire débloque des souvenirs

: Aucun au préalable, mais avancer l’histoire débloque des souvenirs Récompense : 200 pièces, Bandeau égaré de Jubei

Revivre les souvenirs de l’enfance d’Atsu

Ce récit commence dès la fin du prologue de Ghost of Yōtei. À la Maison d’enfance d’Atsu, il y a plusieurs souvenirs à vivre. Certains sont disponibles dès le départ, d’autres arrivent au fil de l’avancée du scénario. En voici quelques-uns.

Replongez dans le passé et parlez à Jubei, près de l’entrée de la maison. Il vous parlera de sa cachette de pièces et Atsu mentionnera l’écurie, ce qui la fera apparaître sur la map et fera l’objet du récit « Sentiers nostalgiques ».

Revenez ensuite au présent pour récupérer les 200 pièces de la cachette de Jubei.

Vous pourrez aussi remettre en place le matériel de peinture à l’intérieur de la maison pour vous révéler le point d’intérêt Sumi-e du héron prune.

Un souvenir de fierté

Assez tôt dans l’aventure, vous pourrez revivre un souvenir avec Jubei à la Maison d’enfance. Revenez dans le passé et allez vers les bambous d’entraînement pour y trouver le frère d’Atsu. Il vous apprend qu’un oiseau a volé son bandeau et l’a caché sur le toit.

Rebasculez dans le présent et sautez vers le toit au niveau de l’entrée pour vous accrocher au toit. Grimpez jusqu’à arriver au nid et examinez-le. Vous récupérerez ainsi le Bandeau égaré de Jubei.

Un souvenir de votre mère

Dans la foulée de « Un souvenir de fierté », vous pouvez en vivre un nouveau, avec votre mère cette fois. Voyagez dans le passé et vous la trouverez devant une table, sur la « terrasse ». Parlez-lui et les moulinets de papier seront l’enjeu d’une partie de zeni hajiki, le mini-jeu d’adresse de Ghost of Yōtei.

Si vous n’y avez pas joué encore, il s’agira donc possiblement de votre initiation. Le but est d’envoyer une pièce en toucher une autre, mais une seule, et sans en faire tomber de la table.

La clé est d’appuyer très doucement sur la gâchette pour doser son coup, puis relâcher. Si vous avez besoin d’aide, activez dans les menus la vision de la puissance lors des coups. Après une première manche gagnée, une deuxième se lance aussitôt.

Faites comme précédemment et, que vous gagniez ou non, Yone vous enverra récupérer le papier à moulinet dans la maison. Entrez et allez dans le coin au fond à droite. Appuyez sur R2 et Atsu rassemblera le papier pour en faire des moulinets au bord de la falaise, clôturant ainsi le souvenir.

Un souvenir d’impressions

Au fil de votre avancée dans le jeu, vous finirez par pouvoir retourner à la Maison d’enfance pour vivre un souvenir avec Kengo, le père d’Atsu. Une forme spectrale se trouve près de la forge. Allez dans l’époque Passé pour parler au père et entamer le mini-jeu de sumi-e. Peignez jusqu’à compléter votre dessin de ginkgo.

Dans la foulée du sumi-e du ginkgo de la maison d’enfance, Kengo vous invitera ensuite à le dessiner lui. Enchaînez donc avec ce deuxième dessin.

Vous pourrez ensuite revenir au Présent pour voir si ces deux peintures sumi-e du Passé sont encore debout dans la maison. Entrez à l’intérieur et ramassez les vieilles peintures pour les afficher fièrement.

