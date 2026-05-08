En plus de Spiders, Nacon pourrait fermer le studio Big Bad Wolf qui vient tout juste de sortir Cthulhu: The Cosmic Abyss

Nacon se la joue grand méchant loup

Encore une fois, Nacon n’a pas pris la parole au sujet des fermetures et licenciements, mais Gautoz du média Origami déclare que Big Bad Wolf devrait être le prochain studio impacté par les mesures économiques et sociales de l’éditeur français. Big Bad Wolf étant très lié à Cyanide, studio lui aussi en difficulté malgré l’annonce toute fraîche du jeu Dracula: The Disciple, il n’est malheureusement pas étonnant de le voir être visé par Nacon.

INFO Origami – En plus de la liquidation de Spiders et des licenciements massifs chez Kylotonn, le groupe Nacon prépare la fermerture de Big Bad Wolf, antenne bordelaise de Cyanide.Il s'agit du studio derrière The Council, Vampire Swansong et Cthulhu: The Cosmic Abyss, sorti il y a trois semaines. — Gauthier 'Gautoz' Andres (@gautoz.cool) 2026-05-07T18:31:05.680Z

En plus du récent Cthulhu: The Cosmic Abyss, le studio bordelais a conçu Vampire: The Masquerade – Swansong, ainsi que l’excellent The Council, qui a fait sa renommée. Si ces informations se révèlent exactes (et il y a malheureusement peu de chances pour le contraire), ce serait donc la fin d’un autre talentueux studio français après Spiders. À voir maintenant ce qu’il adviendra de Cyanide suite à cette décision, et quand cette triste mesure sera rendue un peu plus officielle.