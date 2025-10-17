D’ardentes conséquences – Ghost of Yōtei

Atteindre Goro le Fou dans le camp des Matsumae

Pas le temps de digérer le fiasco de la quête précédente « Dans l’antre de la bête », Atsu doit battre le fer tant qu’il est chaud. Sa seule et unique piste pour atteindre de nouveau l’Oni est simple : libérer Goro le Fou au Camp des Matsumae. Il s’agit du camp par lequel vous êtes automatiquement passé pour entrer dans la région.

Sur place, adressez-vous à l’officier Matsumae devant la grande porte pour demander à voir Goro le Fou. Hélas, il invitera rapidement Atsu à quitter le camp. Pas le choix, il va falloir s’infiltrer.

Trouver un moyen d’accéder au camp des Matsumae

Avancez vers les tentes devant vous puis descendez le chemin sur la gauche. Vous verrez alors des constructeurs du pont revenir au camp en passant par une grande porte. Profitez qu’elle soit ouverte pour arriver près du pont.

Atteindre le camp des Matsumae

Près du pont, vous voici prêt à l’escalader. Grimpez un peu pour vous retrouver sous le pont et sautez sur ses fondations pour arriver devant un point à accrocher au grappin.

Sautez en face grâce à votre outil et marchez sur un tronc couché pour bondir sur une nouvelle branche via le grappin. Escaladez ensuite les multiples prises rocheuses.

Au niveau supérieur, vous rejoignez un point de vue privilégié pour observer le camp des Matsumae. Sortez votre longue-vue et examinez les samouraïs en train de s’entraîner sur des mannequins. Légèrement au-dessus, jetez un œil à Jubei. Enfin, orientez-vous nord-nord-est pour localiser une brèche dans le camp.

Une voix va ensuite se faire entendre dans le camp. Regardez vers le nord pour apercevoir Goro le Fou. Il va être emmené dans sa cellule que vous devez localiser en regardant le bâtiment plein nord. Avant de s’infiltrer, Atsu attend logiquement la nuit tombée.

Désormais dans l’obscurité, glissez la pente juste à côté et, vers la fin de celle-ci, sautez au grappin sur la branche en face pour vous rattraper sur des prises d’escalade.

À un moment, vous devrez vous accrocher à un tronc à grappin pour terminer l’ascension. En haut, passez à travers la brèche dans la barrière et vous débarquerez enfin dans le camp des Matsumae.

Entrez à l’intérieur du bâtiment où est retenu Goro et parlez-lui. Convainquez-le de vous laisser le libérer afin qu’il vous aide à vous rapprocher de l’Oni. Peu importe ce que vous direz, Goro acceptera.

Trouver un moyen de libérer Goro le Fou

Seul problème, il faut trouver un moyen d’ouvrir sa prison, et s’emparer de clés est trop risqué. Sortez et faites le tour du bâtiment pour apercevoir, à l’arrière, une barrière fragile. Hélas, Goro peine à l’ouvrir lui-même.

Vous allez donc devoir passer par le toit. Remarquez le tissu blanc au niveau du toit. Accrochez-vous dessus au grappin pour vous retrouver sur les tuiles.

En haut, vous repérerez rapidement des planches masquant grossièrement une brèche du toit. Goro le Fou va alors faire tomber les planches, ce qui vous ouvre la voie. Depuis l’intérieur de la cellule, vous pouvez désormais détruire la barrière avec l’aide de Goro et de votre grappin. Atsu ouvre le chemin mais voit rapidement que quelqu’un approche. Il s’agit de Jubei.

Une nouvelle dispute éclate entre frère et sœur, avant que Jubei ne décide d’escorter Atsu hors du camp. Tenez de le convaincre comme vous le souhaitez, cela n’a pas d’importance. Au bout de quelques pas, un assaut est lancé.

Battre les pillards de l’Oni

Suivez Jubei un peu plus loin dans le camp et préparez-vous à voir débarquer moult forces de l’Oni. Vous pourrez compter sur les Matsumae pour se répartir les adversaires, mais faites notamment attention aux brutes et autres porteurs de faucilles inflammables.

Dès que le danger est écarté, passez la porte par laquelle sont entrés les pillards de l’Oni pour aller en tuer d’autres un peu plus loin. Là encore, vous ne serez pas seul, les Matsumae se chargeront d’en tuer quelques-uns.

Une fois cette deuxième séquence de combat terminée, Jubei fait le point sur la situation et constate que c’est le pont qui est visé. Atsu se charge alors d’aller neutraliser les bō-hiya.

Sur le chemin, des ennemis viendront vous cueillir, et cette fois vous vous battrez en solo. Faites particulièrement attention aux archers de feu et, pour le reste, sortez autant que possible l’arme qui vous donne l’avantage sur l’ennemi d’en face.

Au sommet du chemin, vous atteindrez les bō-hiya. Vous pouvez même éliminer déjà un des tireurs si vous avez ramassé une arme ennemie sur le trajet. Quoi qu’il en soit, vous allez croiser d’autres ennemis.

Lorsque vous ferez face à un gros paquet d’ennemis, n’hésitez pas à utiliser des armes à action rapide comme les bombes ou le metsubushi pour vous laisser respirer un peu.

Une fois le combat terminé, Atsu a l’idée de retourner les bō-hiya contre les pillards. Repérez les groupes d’ennemis en contrebas et envoyez-leur des tirs.

Rejoindre Jubei et défendre le pont

Atsu aperçoit ensuite Jubei en difficulté sur le pont. Sans plus attendre, elle saute d’elle-même sur la pente glissante. Avancez de quelques pas pour sauter au grappin en face. Éliminez ensuite les deux pillards de l’Oni dont un pyromane.

Escaladez ensuite quelques rebords pour rejoindre une zone de combat avec des Matsumae. Tuez les pillards jusqu’au dernier si vous le souhaitez puis, foncez sur le pont.

Tuez l’adversaire de Jubei et apprêtez-vous à accueillir d’autres pillards. Cette fois encore, n’hésitez pas à utiliser des bombes, même si vous pouvez compter sur l’aide de Jubei. Faites attention aux ennemis tels que les brutes et autres pyromanes.

Au bout d’un moment, l’Oni lui-même fera son apparition. Jubei et Atsu sont donc bien décidés à réussir, cette fois, à se venger. Mais hélas, l’Oni ordonne un ultime tir de bō-hiya sur le pont.

Jubei et Atsu finissent donc dans la rivière et se mettent à nager pour atteindre la terre ferme avant de tomber à bout de force. Désormais en sécurité, Jubei indique à Atsu qu’il doit aller retrouver les siens.

Accompagnez-le quelques instants en remontant une colline et en effectuant un peu de grimpette. Après une séance d’escalade, passez à travers une ouverture dans la barrière du camp et avancez pour déclencher la cinématique finale de cette quête.

Jubei sait que les anciens se sont repliés vers le nord, avant de demander des détails sur ce qu’a vécu Atsu face à l’Oni. Elle lui raconte donc, ce qui ouvre les yeux à son frère sur le supplément de motivation que cela lui a donné. Plus que jamais, Jubei est donc déterminé à l’aider, peu importe ce qu’en pense les Matsumae.

Et alors qu’il pense qu’il n’y a aucune bonne piste menant à l’Oni, Atsu lui apprend que Goro a dû s’échapper grâce à elle. Il faudra donc commencer par demander aux Matsumae du nord s’ils sont au courant de quelque chose. Cela marquera le point de départ de la prochaine quête « Loups jumeaux, cœurs jumeaux ».

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme les quêtes principales et récits, les primes ou encore les différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.