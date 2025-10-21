Retrouver Oyuki et Jubei chez lui

Si le Dragon a fui au terme de « Échos de la tempête », il reste l’Araignée. Il est temps de retrouver Jubei chez lui, afin de savoir ce qu’Oyuki a découvert sur le deuxième frère Saito.

Entrez et vous allez être briefé par Jubei et Oyuki. L’Araignée a pris possession de certains domaines durant l’invasion. Il se cacherait actuellement dans le domaine des Tamura. Le plan consiste à le capturer pour attirer le Dragon. Pour ce faire, Oyuki et Atsu iront au domaine et s’infiltreront pour mettre la main sur l’Araignée.

De retour dehors, allez parler à Jubei. Il ne digère toujours pas la présence d’Oyuki. Atsu va alors tenter, une énième fois, de le convaincre, mais c’est toujours aussi compliqué.

À présent, adressez-vous à Kiku. Elle est toute fière de vous annoncer que la distribution de médicaments s’est révélée très utile, après quoi Atsu lui conseille quand même de rester prudente.

Retrouver Oyuki près du domaine des Tomura

Suivez le repère qui se trouve au nord du château des Matsumae, pour y trouver Oyuki. Elle vous informe que l’Araignée prépare une sorte de spectacle, et il recrute presque n’importe qui pour y participer. Ce serait donc votre chance de l’approcher.

Vous partez ensuite à cheval et ne tardez pas à arriver aux abords du domaine des Tomura. Oyuki pense à une approche frontale, tandis qu’Atsu suggère de contourner les murs. Soudain, Kiku débarque et souhaite vous aider. Atsu désapprouve, évidemment, mais la petite insiste pour vous montrer un accès.

La nuit tombée, suivez Kiku lors d’un petit parcours de plateforme et avancez jusqu’à atteindre le bord d’une falaise, parfait pour observer le domaine.

Sortez votre longue-vue et commencer par apercevoir les dépendances, à l’est-sud-est. Rapprochez-vous du sud-est pour remarquer le jardin du domaine. Ensuite, littéralement au sud-est, cette fois, vous identifiez l’emplacement de la maison principale.

Vous n’aurez plus qu’à jeter un œil, à l’est, à l’aile des domestiques, votre point d’entrée. Kiku vous y emmène. Glissez le long de la pente, franchissez le pont permis par un arbre couché et montez le petit chemin menant à une trappe secrète, hélas fermée depuis l’autre côté.

Kiku prend alors tous les risques et s’infiltre pour la déverrouiller. C’est du bon travail, mais sa participation doit s’arrêter là selon Atsu. Peu importe votre choix de réponse lorsqu’elle insistera, Kiku acceptera de rester en retrait.

Entrer dans le domaine des Tomura

À présent, entrez par la trappe. De l’autre côté, vous serez dans des herbes hautes. Dès le passage d’un garde, et si vous avez le kusarigama et la bonne compétence, assassinez-le à distance. Avancez tout en restant collé à la maison sur votre droite. Caché par des provisions, observez la tireuse en train de patrouiller.

Attendez patiemment qu’elle vous retourne le dos et assassinez-la discrètement le plus vite possible. Continuez pour apercevoir deux gardes près d’un feu. Avant de vous en prendre à eux, attendez que la patrouille sur votre droite s’éloigne le plus loin possible. Dès que c’est bon, et toujours avec le kusarigama et cette fois l’aide d’Oyuki, assassinez à distance le duo de gardes près du feu.

Sans plus attendre, rejoignez d’autres herbes hautes en face, jusqu’à atteindre une charrette de paniers de riz. Attendez qu’une autre tireuse soit à votre portée et éliminez-la au kusarigama en veillant à ce que la surbrillance autour d’elle soit bien jaune. Sinon, attendez qu’elle fasse demi-tour. Dans tous les cas, foncez vers la gauche pour atteindre un chemin au milieu de bambous.

Atteindre les dépendances

Vous débarquez alors rapidement derrière un duo de gardes. Vous connaissez la démarche, faites un double assassinat au kusarigama pour démarrer tranquillement cette nouvelle zone. Face au pont, prenez le chemin de gauche, au bout duquel un garde patrouille. Un petit coup de kusarigama discret et vous pourrez reprendre votre route.

Allez pile en face vers la rivière et serrez à droite en progressant dans les hautes herbes. Longez la cascade et rejoignez de nouvelles hautes herbes.

Quelques pas plus loin, un duo d’ennemis attend patiemment que vous les assassiniez grâce au kusarigama et à Oyuki. Montez ensuite l’escalier sur la droite pour débarquer dans une nouvelle zone remplie de gardes.

Jetez un œil sur la droite, un chariot peut vous permettre d’accéder au toit du bâtiment juste à côté. Attention, il y a des chances que cette méthode ne fonctionne pas dans les difficultés supérieures à Moyen, et une tenue discrète est conseillée pour allonger le délai de repérage de l’ennemi, vu l’action qui va suivre. Commencez par vous cacher derrière le chariot.

Ensuite, très rapidement, grimpez sur le chariot puis sur le toit. De cette manière, vous pourrez traverser le camp sans avoir à tuer qui que ce soit. Continuez de progresser sur les toits.

Arrivé à une espèce de cour fermée, passez au-dessus la porte, toujours sur les toits, pour arriver en face. Laissez-vous tomber dans les hautes herbes près de la rivière et du pont. Avancez en passant justement sous le pont.

Jetez un œil ensuite à droite pour trouver une paroi grâce à laquelle vous pourrez permettre à Oyuki d’atteindre un accès alternatif à la suite du domaine. Oyuki vous hissera dans la foulée.

Entrer dans la dépendance

Vous voilà enfin au niveau des dépendances. Pénétrez dans le bâtiment devant vous et une habitante comprendra pourquoi vous êtes là, en voyant vos armes. Elle vous apprend que la fille avant elle a été frappée. Il n’en fallait pas plus pour motiver Atsu à prendre la relève.

Mais lorsque la jeune femme lui dit de quoi parle la pièce que l’Araignée met en scène, c’est la goutte qui fait déborder le vase. Oyuki, invite alors la servante à s’échapper sans plus attendre. Atsu met alors la main sur un masque qui devrait vous être familier. Et c’est celui que notre héroïne va choisir pour la suite.

Vous voici à présent dehors, à quelques mètres de la représentation. Oyuki est consciente de l’état d’esprit d’Atsu, et lui demande de se retenir. L’Araignée doit être capturé vivant. Présentez-vous devant la porte, et entrez.

Avancez jusqu’à l’Araignée et celui-ci se retournera. Après quelques secondes, il comprend qu’il fait face à celle qu’il a laissée pour morte il y a 16 ans. Et Atsu compte bien sortir le grand jeu cette fois.

Boss : L’Araignée

En effet, de retour au contrôle d’Atsu, vous débloquez la posture du fantôme. Basée sur la même jauge que le hurlement de l’onryō, la posture du fantôme vous permet de déclencher la rage d’Atsu et d’éliminer gratuitement trois ennemis.

Tuer des ennemis sans se faire toucher fait donc monter cette jauge et il y a justement des sbires qui accompagnent l’Araignée. Si jamais vous arrivez à nouveau à utiliser une fois ou deux la posture de fantôme, n’hésitez surtout pas. Il y a énormément d’ennemis, mais rassurez-vous. Premièrement, il s’agit d’ennemis simples, sans protection particulière et uniquement un sabre. Deuxièmement, ils n’apparaissent pas à l’infini.

Tout au long du combat, préférez donc battre les gardes avant de concentrer vos attaques sur votre cible principale. Quant à l’Araignée, il ne s’agit pas d’un adversaire particulièrement redoutable. Il enchaînera majoritairement des attaques simples, avec quelques attaques rouges ou bleues seulement.

Une fois la barre de vie du boss à zéro, Atsu tient l’Araignée à sa pointe de l’épée. Elle arrive tout de même à résister à l’envie de le tuer et le laisse à Oyuki, qui l’invite à la rejoindre au château des Matsumae.

Atsu quitte les lieux et croise Kiku dehors. Elle voit sa tante remplit de sang, et la sachant devant cette vision, Atsu lui conseille de partir. La quête se termine et l’armure de l’onryō, terrifier l’ennemi et l’appel de la louve sont améliorés. Prochaine quête : « Meute de loups ».

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme les quêtes principales et récits, les primes ou encore les différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.