Informations de la quête mythique

Région : Monts Tokachi

: Monts Tokachi Emplacement : Porte mystérieuse

: Porte mystérieuse Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Armure au lis araignée

Explorer le plateau hanté

Au sud des Monts Tokachi et à l’est de la zone des Hauteurs de Yamane, une Porte mystérieuse mène à un endroit étrange. Essayez de la franchir avant qu’Ugetsu ne vous interrompe. Il souhaite vous mettre en garde en vous racontant la sombre histoire du général au lis araignée.

Mais vu que vous voulez explorer et en avoir le cœur net, passez à nouveau à travers l’ouverture de la porte et avancez tout en mesurant les dégâts causés par le général. Vous finirez par atteindre le Domaine abandonné des Tominaga.

Au loin, devant vous, une porte est scellée par plusieurs cadenas. Chaque cadenas correspond à une clé bien précise que vous allez devoir trouver en fouillant les différentes zones du Domaine.

Obtenir la Clé gravée – Labyrinthe

Commencez par aller sur la gauche. Cherchez une lanterne suspendue qui marque l’entrée d’une forêt de bambous. Entrez à l’intérieur pour arriver à un bambou d’entraînement. Vous allez devoir le couper mais, surtout, faire d’abord apparaître les bambous via une petite énigme d’orientation.

Vous aurez remarqué que plusieurs chemins peuvent être empruntés. Ce qu’il faut faire, c’est suivre les chemins tapissés de fleurs rouges jusqu’au bout.

Vous réapparaîtrez alors de nouveau devant le stand d’entraînement, mais un bambou aura été ajouté. Répétez l’opération jusqu’à rendre le stand disponible avec trois bambous, puis réussissez-le comme les autres pour non seulement débloquer votre augmentation d’esprit mais aussi récupérer la Clé gravée en forme de labyrinthe.

Obtenir la Clé gravée – Caverne

Ressortez du labyrinthe puis longez la gauche pour arriver jusqu’aux Grottes du sud. Parlez à l’homme blessé devant la grotte, qui vous mettra en garde face au général puis entrez.

Avancez en récupérant les ressources naturelles ou dans des coffres, tout en suivant le chemin de cadavres. Après une petite montée, vous arrivez devant des prises rocheuses à escalader.

Grimpez jusqu’à arriver à une lanterne, puis faufilez-vous à travers une ouverture au niveau du sol.

De nouveau dans une grotte, avancez un peu pour arriver à un tronc couché. Marchez dessus et, arrivé en face, faufilez-vous à travers une ouverture.

Continuez jusqu’à arriver à un endroit rempli de dessins. Examinez la note un peu plus loin. Il s’agit d’un message et d’une deuxième Clé gravée, en forme de caverne cette fois.

Obtenir la Clé gravée – Pagode

La clé suivante est on ne peut plus simple à obtenir. Rendez-vous au pied de la pagode et cherchez un coffre. Ouvrez-le pour obtenir la Clé gravée en forme de pagode. Vous aurez droit ensuite à une apparition du Général Tominaga, qui prend Atsu pour sa fille Yuri. Partez ensuite dans la direction droit devant vous pour rejoindre l’emplacement de la dernière clé.

Obtenir la Clé gravée – Pierre tombale

Une fois parti vers la droite du domaine lorsque vous faites face à la porte scellée, affrontez les ennemis en lançant une Confrontation.

Ceux-ci vaincus, montez à l’échelle et, un peu plus loin, gravissez la paroi rocheuse. Avancez et vous entendrez la voix d’autres hors-la-loi.

Commencez par en affronter quelques-uns avant que la brume ne se lève et fasse disparaître vos adversaires. Examinez ensuite une caisse près d’un cadavre et d’une pelle. Vous y trouverez un nouveau message du général à sa fille et la dernière Clé gravée, cette fois en forme de pierre tombale.

En possession des quatre clés, revenez devant la porte et déverrouillez-la. Vous êtes désormais dans une cour. Fouillez le bâtiment au fond, ressortez puis ouvrez la porte qui mène à une autre partie de la cour.

Battre le Général Tominaga

De l’autre côté, passez une double porte ouverte et avancez jusqu’à tirer au grappin sur un obstacle pour progresser. Vous êtes alors accueilli par le Général Tominaga. Il vous prend toujours pour sa fille, et le combat se lance.

Le général se bat avec un katana et des enchaînements variés, entre attaques simples, bleues, et rouges. Il changera également pour un kusarigama, donc attention aux attaques à distance avec sa chaîne. Cette arme livre aussi une double attaque rouge pas forcément prévisible.

Lorsqu’il ne restera plus beaucoup de vie au général, le combat s’arrêtera. Le général disparaîtra, tout comme la brume qui enveloppait le domaine. Faites quelques pas pour trouver, un peu plus loin et droit devant vous, pour mettre la main sur l’Armure au lis araignée, après avoir lu un dernier message.

