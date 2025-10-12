Informations du récit

Région : Crête de Teshio

Emplacement : Au nord de la Forêt sentinelle

Pré-requis : Aucun

Récompense : Aucune

Aller sous les arbres cendrés de la forêt sentinelle

Au nord de la Forêt sentinelle, des arbres cendrés peuvent être localisés. Au milieu de ces arbres, quelqu’un se repose à un feu de camp. Allez voir cette personne lance le récit.

Notez que cette quête peut aussi se lancer automatiquement à partir du moment où vous avez découpé les bambous d’entraînement d’Hakodake. Une voyante viendra alors vers vous en vous proposant de lire votre avenir.

Accepter vous coûtera 200 pièces. Sortez ensuite votre katana et la voyante vous dira que quelqu’un le convoite. Ce quelqu’un, vous l’aurez compris, se trouve aux arbres cendrés. Peu importe le départ de votre quête, parlez à l’individu au feu de camp des arbres cendrés.

Il vous dira qu’il est sur la piste d’une prime du nom de Toramasa aux Mille Lames, un voleur de sabre. Si vous avez parlé à la voyante, vous pourrez dire au ronin que vous vous méfiez.

Quoi qu’il en soit, il va se mettre à fuir, courez-lui après et vous tomberez rapidement dans une embuscade. Plus d’une demi-douzaine de ronin vous attend donc soyez patient et prudent.

Une fois tout le monde à terre, Atsu décide d’interroger Toramasa sur son sabre. Et celui-ci ne voulait ni plus ni moins le vendre. Atsu le laisse ensuite s’enfuir.

Pas de récompense à proprement parler, mais fouillez les corps et le camp pour récupérer des pièces et des ressources. Vous pouvez aussi retourner voir la voyante pour lui raconter vos péripéties, mais ce n’est pas obligatoire pour terminer le récit.

