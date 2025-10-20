Trouver Oyuki

Une fois rétablie au terme de la quête « Toxines et trahisons », Atsu doit se rendre à l’emplacement indiqué par Oyuki. Direction l’est de la région pour rejoindre le Vieux Cimetière.

Parlez à Oyuki et celle-ci tentera, en vain, de raisonner Atsu. Face à la forte rancœur dont elle fait preuve, elle ne peut hélas rien entendre et un combat se lance.

Boss : Oyuki

Oyuki se bat avec un kusarigama, donc sortez votre lance si vous la possédez. Elle utilisera une attaque bleue où elle vous bondira dessus. À part ça, faites attention aux attaques à distance à la chaîne. Au fur et à mesure du combat, Oyuki explique ce qu’il s’est passé, notamment sa rébellion face à Saito et le remplacement du Kitsune.

Dès qu’un bon tiers de la barre de vie d’Oyuki est retiré, le combat s’arrête. La musicienne explique que Saito veut sa peau, et que donc Atsu ferait une fleur au bourreau de sa famille en la tuant. Elle propose donc son aide face au nouveau Kitsune pour mettre un coup à Saito. Atsu accepte donc de mettre ce combat en sursis.

Oyuki vous informe ensuite que le Kitsune s’appelle Dojun et qu’il a subi la formation d’Oyuki. Elle amène Atsu à un endroit où elle lui enseigne l’art de prendre conscience de son environnement sonore.

Après une brève concentration, Oyuki vous demande de mettre à profit vos sens pour repérer un animal caché. Appuyez sur la touche affichée à l’écran pour passer en mode Écoute, et ainsi identifier l’emplacement du renard. Tournez ensuite la tête sur la droite pour apercevoir également un cerf.

Oyuki vous propose ensuite de la trouver elle, avant de disparaître dans un écran de fumée. Utilisez de nouveau le mode Écoute pour repérer Oyuki devant vous, derrière un rocher. Une fois localisée, allez la rejoindre.

Trouver l’encens

Revenez ensuite à la maison d’Oyuki. Celle-ci va se mettre à chercher de l’encens, et vous invite à l’aider. Vous en trouverez au fond de la pièce sur un banc.

L’encens en votre possession, ressortez et suivez Oyuki jusqu’au cimetière. Votre tâche consiste à mettre de l’encens sur deux tombes tout en conversant avec Oyuki.

Après le deuxième encens diffusé, Oyuki et Atsu se posent pour que la musicienne raconte son histoire, depuis la fille d’aubergiste qu’elle était jusqu’à son rôle de Kitsune et son complot contre Saito. Oyuki a en plus dû cacher le fait qu’elle soit une femme pour éviter la mort. Au bout de ce conte, les deux se quittent avant de reprendre l’entraînement le lendemain.

Le matin suivant, Oyuki indique qu’elle a repéré des traces de Neuf-Queues non loin de la maison. Une façon de mettre à profit ce que vous avez appris la veille. Vous voilà parti à cheval et Oyuki continuera de vous parler de Dojun.

Écouter et battre les Neuf-Queues

Au bout de quelques instants, vous arriverez au lieu d’embuscade Neuf-Queues repéré par Oyuki. Passez ensuite en mode Écoute pour identifier l’emplacement des shinobis. Atsu compte se lancer dans un assassinat discret, et Oyuki lui offre une bombe fumigène dans le cas où les choses tournent mal.

Commencez votre attaque par un assassinat sur le Neuf-Queues en contrebas, l’alerte sera donnée. Lancez donc une bombe fumigène et apprêtez-vous à combattre. Battez ensuite les ennemis restants en compagnie d’Oyuki.

Une fois les ennemis tués, fouillez les corps pour savoir d’où ils viennent. Oyuki va ensuite avoir l’idée d’aller jeter un œil du côté d’un village de chasseurs à proximité. Prenez les chevaux et vous serez rapidement audit village.

Sur place, il semble n’y avoir personne, mais Oyuki sent l’odeur du poison. Grâce au mode Écoute, localisez les Neuf-Queues cachés.

Commencez par l’ennemi caché dans un buisson en contrebas. Si vous avez l’assassinat à la chaîne au kunai, vous éliminerez par la même occasion l’autre shinobi en face. Approchez ensuite de la maison et rasez ses murs pour passer par la porte de derrière. Assassinez, si vous le pouvez, la brute présente dans la maison.

Ressortez par la porte de derrière et avancez prudemment avec le mode Écoute jusqu’à un autre Neuf-Queues caché dans des buissons. Faites ensuite le tour par la droite et montez un petit rebord pour tuer un nouveau shinobi caché dans des hautes herbes. Ensuite, approchez de la maison juste à côté et entrez par la fenêtre pour assassiner une shinobi à l’intérieur.

Si tout se passe bien, les Neuf-Queues restants sont cachés dans des pots. Ressortez et jetez un œil au pot collé à la maison. Un ennemi va en surgir, ce qui va rappliquer le dernier avec lui. Maintenant que le village est vidé, Oyuki suggère d’aller se reposer au feu de camp éteint. Faites un feu et cuisinez tout en discutant avec Oyuki.

À la nuit tombée, vous assistez à une nouvelle conversation entre Atsu et Oyuki, mentionnant à nouveau le rapport de cette dernière à la figure du Kitsune.

Le lendemain, à la première heure, vous repartez à cheval avec Oyuki jusqu’à chez elle. La prochaine étape de l’entraînement est une des plus importantes : résister au poison de Dojun.

Allumer les brasiers

De retour au cimetière, Oyuki indique qu’elle a enduit du poison de Dojun les brasiers qui encerclent les tombes. Atsu va alors devoir les allumer. Prenez une torche dans le feu devant vous et allumez celui éteint juste à côté.

Tout en écoutant les conseils d’Oyuki, allumez les deux autres brasiers qui se trouvent autour de vous.

Boss : Oyuki

Une fois tous les brasiers allumés, le duel entre Oyuki et Atsu reprend. Le duel reprend donc, et repart sur les mêmes bases que le début de l’affrontement qui a eu lieu au début du chapitre. Simplement, Atsu va vite se mettre à halluciner et affronter Oyuki version Kitsune. Le combat alternera donc entre réalité et illusion.

Une jolie mise en scène qui n’a pas vraiment d’incidence sur les patterns en tant que tels. Restez juste concentré vis-à-vis de ce qui se passe à l’écran. Oyuki utilisera aussi des attaques comme le fait de vous attirer avec sa chaîne, action symbolisée par une lumière rouge.

Atsu va alors « redevenir » enfant. À ce moment-là, approchez de votre mère droit devant. Le combat va ensuite reprendre, et vous n’aurez plus qu’à mettre la barre de vie d’Oyuki à zéro.

Oyuki vaincue, Atsu n’a plus qu’à donner le coup de grâce. Mais avec ce qu’elle a appris et grâce à son travail d’introspection, elle finit par lui pardonner.

Atsu part ensuite se reposer et, à son réveil, allez retrouver Oyuki dehors. Celle-ci est en train de jouer du shamisen, et vous entamer une nouvelle conversation. Lorsque vous aurez mis hors d’état de nuire le Kitsune, Oyuki souhaite vous aider à tuer les Six de Yōtei.

Pour retrouver la piste du Kitsune, la musicienne suggère de retourner à l’Auberge de la Grue rouge. Avant de partir, elle souhaite jouer du shamisen avec Atsu, afin de sceller leur alliance. Notre héroïne suggère alors la mélodie de sa mère.

Ensuite, vous pourrez choisir les paroles chantées en observant certains éléments du décor, dont chacun symbolise une idée. Vous aurez à faire ce choix à trois reprises.

La chanson se lancera ensuite dans la foulée. Profitez de cet instant symbolisant le progrès du deuil d’Atsu, ponctué par l’acquisition du trophée 🏆 La femme derrière le masque. Une dernière étape vous attend dans la traque du Kitsune, au sein de la quête « Le destin du Kitsune ».

La chanson se lancera ensuite dans la foulée. Profitez de cet instant symbolisant le progrès du deuil d'Atsu, ponctué par l'acquisition du trophée 🏆 La femme derrière le masque. Une dernière étape vous attend dans la traque du Kitsune, au sein de la quête « Le destin du Kitsune ».