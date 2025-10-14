Trouver le maître Yoshida près des chutes d’Horosaru

Le maître Yoshida est à son dojo dans les hauteurs du nord-ouest des Monts Tokachi. Vous avez d’ailleurs la possibilité de tomber sur un avis de recherche à son effigie, vous donnant un indice sur sa localisation.

Une fois arrivé au dojo, dirigez-vous vers le pont pour trouver maître Yoshida. Lui aussi veut se débarrasser des frères Saito, mais il ne vous donnera ses informations qu’à ceux en qui il place sa confiance. Pour ce faire, il faut prouver que vous êtes capable de manier l’ōdachi.

Suivez ensuite maître Yoshida pour que celui-ci vous laisse prendre un ōdachi. Saisissez-vous-en et traînez la lame péniblement jusqu’à la zone de combat. L’entraînement peut commencer.

Vous commencez par la garde, et vous n’avez qu’à maintenir le bouton de garde comme pour n’importe quelle arme. Au bout de quelques coups, Yoshida vous demandera ensuite d’effectuer des frappes lourdes.

Satisfait de vos débuts, le maître vous met face à un adversaire, mais vous n’aurez malheureusement pas à combattre. Le temps passe et vous voici quelques heures plus tard, capable de manier le sabre géant.

Soudain, un éclaireur revient et informe le maître que les hommes des frères Saito ont monté un camp plus haut, sur la crête. De plus, des forces ennemies sont en route. Yoshida demande à ce que les samouraïs se préparent.

Atsu compte bien entendu participer au combat, et Yoshida vous fait répéter vos gammes : sortez l’ōdachi quand il vous demandera quelle arme utiliser face aux adversaires imposants, et le katana quand il parlera des épéistes.

Battre les forces de Saito

Le combat commence dans la foulée en vous invitant à respecter les règles liées à l’arme forte en fonction de l’ennemi en face. Une fois les trois premiers ennemis tués, les alliés viendront vous rejoindre.

D’un autre côté, il y aura aussi beaucoup d’ennemis, et pas mal de brutes. Faites très attention à leurs attaques tournoyantes rouges que vous ne pourrez pas parer. Et même une esquive peut ne pas suffire si vous êtes trop près. Soyez prudent et éliminez petit à petit les forces ennemies.

Une fois tous les adversaires vaincus, Yoshida jubile. L’entraînement d’Atsu porte ses fruits mais n’est pas terminé. Sauf qu’avant de le poursuivre, il faut s’occuper du camp mentionné par l’éclaireur.

Atteindre le sommet

Mettez-vous en route avec maître Yoshida. Rapidement, il va falloir escalader. Grimpez les prises rocheuses et sautez sur les branches pour arriver plusieurs mètres plus haut. Traversez ensuite un pont de bambous

Puis, de l’autre côté, escaladez de nouvelles prises rocheuses. Une fois hissé en haut, vous apercevez un premier camp de hors-la-loi de Saito.

Encore une fois, attention aux brutes et notez qu’il y a aussi des tireurs qui risquent d’être embêtants. Allez ensuite rejoindre Yoshida près d’une corniche pour continuer.

Collez-vous au mur pour permettre à Yoshida de monter, il vous hissera ensuite. Immédiatement après, un artilleur vous prendra pour cible avec son bō-hiya.

Ne restez pas sur place et courez et effectuez le petit parcours de plateforme situé après le pont détruit pour atteindre le tireur. Une fois à sa hauteur, vous pouvez sauter vers lui ou bien le tuer tranquillement à l’arc lourd yumi.

Sautez en face et vous serez freiné par une barrière. Grâce à Yoshida, tirez au grappin pour la briser et ainsi passer de l’autre côté. Préparez-vous à grimper de nouvelles prises d’escalade.

Une fois arrivé en haut, Yoshida vous met en garde : d’autres brigands de Saito vous attendent. Le maître en profite pour vous apprendre un nouveau mouvement que vous allez mettre en pratique immédiatement.

Le but est de maintenir la touche d’attaque lourde enfoncée, puis de la relâcher près d’un adversaire. Atsu fera alors une charge qui le déséquilibrera. Maintenant que vous connaissez une nouvelle technique, éliminez la vague d’ennemis suivante.

Sitôt après, d’autres brigands rappliquent. Restez prudent face aux brutes et tirez profit de votre nouvelle attaque pour en venir à bout.

Au terme du combat, vous voilà lancé dans une autre séquence de plateforme. Une nouvelle fois, aidez Yoshida à atteindre le rebord au-dessus de vous. Dès que vous êtes hissé à votre tour, grimpez les prises d’escalade suivantes, en vous aidant d’une planche à mi-parcours.

Au niveau supérieur, sautez au-dessus le vide près d’une cascade, et repartez pour une autre session d’escalade. En haut, vous êtes accueilli par le retour d’un bō-hiya.

Battre les forces de Saito

Courez et longez la falaise pour vous rapprocher des hommes de Saito. Au bout du chemin, vous atteignez le dernier campement à nettoyer.

Attention, il y a ici deux tireurs de bō-hiya. Soit vous vous en occupez tout de suite, soit vous devrez vous éloigner coûte que coûte d’un projectile qui tomberait près de vous.

Lorsque le dernier ennemi sera tombé, Yoshida acceptera donc de vous raconter l’histoire qui le lie aux frères Saito, où il a falli tuer l’Araignée et a dû fuir avant d’être recueilli par une guérisseuse.

C’est ensuite au tour d’Atsu de dire ce qui la motive. Ayant tous les deux les mêmes objectifs, Yoshida a bon espoir que leur objectif soit réalisé. Il vous dit ensuite que les frères Saito ont commercé avec les aïnous, vers le nord, et que le Kitsune se cache sur la Crête de Teshio, tout au nord d’Ezo.

La quête se termine sur ces informations, et vous voilà définitivement propriétaire d’un ōdachi.

