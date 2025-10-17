Rejoindre le camp des Matsumae du nord

Atsu et Jubei ont essuyé un nouvel échec lors de la quête « D’ardentes conséquences ». L’Oni a lancé une riposte sur le camp des Matsumae, obligeant ces derniers à fuir vers un avant-poste au nord. Au moins, les « loups jumeaux » sont désormais accordés sur la marche à suivre. Il faut retrouver Goro.

Et pour ce faire, direction le Camp des Matsumae au nord de la région. Et sur place, rejoignez la tente du commandant Wada, où il discute avec Jubei.

Le commandant désapprouve la présence d’Atsu et l’aide qu’elle apporte, mais Jubei insiste avant de quitter la tente. Suivez-le dehors jusqu’aux chevaux, et il vous dira que peu importe sa désobéissance, le principal pour les Matsumae reste les résultats.

Et en parlant de résultat, Jubei a appris qu’un prêtre pas comme les autres aurait rejoint un sanctuaire de montagne. Vu la description qui est faite de ce prêtre, c’est probablement de Goro qu’il s’agit. Jubei ouvre ensuite la marche.

Vous voilà parti à cheval en direction du sanctuaire en question. Sur le trajet, assistez à une conversation entre les jumeaux, et notamment un mea-culpa de la part de Jubei. Au bout du trajet, vous arrivez au Sanctuaire du vent azuré.

Atteindre le sanctuaire

Sur place, l’accès est impossible puisque vous faites face à une pente glissante. Tournez la tête sur la gauche et vous verrez une paroi à gravir. Placez-vous à son pied pour faire passer Jubei au niveau supérieur. Il vous hissera dans la foulée. Montez ensuite le petit chemin pour rejoindre le torii du début du sanctuaire.

Hélas, un peu plus loin, des ronin ont investi les lieux, à la recherche de Goro. Vous pouvez lancer une Confrontation directement, ou bien essayer d’éliminer un maximum d’ennemis discrètement avant de prendre part au combat. Vous aurez de toute façon Jubei comme allié.

Une fois la zone nettoyée, votre avancée est interrompue par un pont en flammes. Vous allez donc devoir contourner et ouvrir l’accès à Jubei. À gauche du pont quand vous lui faites face, cherchez un tronc auquel s’accrocher avec le grappin. Sautez vers lui et hissez-vous en face, puis continuez jusqu’à apercevoir un nouveau tronc.

Faites de même pour atteindre l’autre côté, et grimpez les prises d’escalade afin de vous retrouver de l’autre côté du pont. Sortez votre grappin et tirez l’obstacle pour libérer le passage.

Trouver Goro le Fou au sanctuaire

Jubei peut désormais vous rejoindre, et l’ascension peut reprendre. Suivez le chemin balisé et, rapidement, vous serez freiné par une barrière. Grâce à Jubei et votre grappin, tirez dessus pour vous libérer un passage. Continuez à progresser avant que le pont ne cède à votre passage.

En bas, quittez la grotte et descendez les prises d’escalade pour vous retrouver à longer la falaise. Sautez au grappin sur une branche pour vous retrouver debout sur une autre. Bondissez une nouvelle fois pour vous rattraper à des prises rocheuses.

Faites un peu de grimpette pour arriver à une nouvelle branche à laquelle vous accrocher au grappin. Ne sautez pas immédiatement après le premier balancement et attendez d’ajuster la caméra, sinon il y a de grandes chances que vous finissiez dans le vide. Une fois rattrapé sur la paroi rocheuse, hissez-vous jusqu’en haut.

À présent, marchez sur un arbre mort afin de refaire un peu d’escalade et rejoindre enfin Jubei. De là, vous pouvez voir le château de l’Oni, et une conversation se lance. Les jumeaux se remémorent à nouveau leurs souvenirs d’enfance, et comment ils les ont construits par la suite.

Atsu finit par proposer de reprendre l’ascension. Grimpez la paroi rocheuse tout près et aidez-vous d’une branche pour arriver au niveau supérieur. Marchez ensuite sur un tronc couché et grimpez de nouvelles prises d’escalade.

Sautez sur une dernière branche et hissez-vous grâce à d’ultimes prises rocheuses pour arriver auprès de Goro le Fou. Celui-ci vous invite à vous purifier.

Lavez vos mains au puits puis montez les marches jusqu’au sanctuaire pour prier. Après ce petit moment de méditation, vous récupérez le Charme d’Hachiman, qui augmente de 1 la chaîne de Confrontation.

Soudain, d’autres chasseurs de primes viennent pour Goro. Vu l’importance qu’il revêt au vu des informations qu’il possède, Atsu et Jubei vont évidemment devoir le protéger. Goro a toutefois un petit cadeau pour vous : la Flamme de l’Oni. Il s’agit d’une arme à action rapide qui, une fois activée, enflamme votre arme, quelle qu’elle soit.

Testez-la tout de suite face aux ronin plus bas en sachant que, de base, l’effet ne dure pas très longtemps. N’oubliez pas de prendre des munitions auprès de Goro. Une fois la première vague de ronin battue, continuez de vous battre face à une deuxième, un peu plus loin.

Progressez ensuite jusqu’au sommet d’une pente glissante. Poussez Goro et glissez vous aussi dessus pour rejoindre une autre vague de ronin. Une fois tout le monde vaincu, traversez le pont et, une fois encore, des ennemis viennent vous cueillir.

Allez directement rejoindre l’archer sur la gauche grâce au grappin pour le tuer, puis éliminez également à l’arc les autres archers pour être plus tranquille. Allez rejoindre Goro et Jubei et terminez le combat en battant au corps à corps les ennemis restants, dont une brute.

Goro tentera ensuite de vous quitter avant que vous lui rappeliez l’accord passé plus tôt. Goro vous informe donc qu’il y a une mine abandonnée permettant de rejoindre le château. Le bougre vous quitte, et Jubei vous donne rendez-vous au bateau abandonné par Goro. « Le conte de l’Oni » vous attend.

Retrouvez d’autres parties du contenu de Ghost of Yōtei, comme les quêtes principales et récits, les primes ou encore les différents collectibles en vous rendant sur la page de notre guide complet.