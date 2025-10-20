Rendez-vous à l’auberge de la Grue rouge

Le moment de paix clôturant la quête « Le conte du Kitsune » prépare la guerre. Dojun, le Kitsune, va connaître la mort. Mais d’abord, il faut réactiver la piste menant à sa localisation. Tout commence à l’intérieur de l’Auberge de la Grue rouge.

À peine passé la porte, vous êtes témoin de l’horreur qui a sévi. Parlez dans la foulée à Oyuki. Elle est convaincue qu’il s’agit de représailles de Dojun pour avoir attaqué leur site de récolte. Atsu avance donc que des preuves peuvent être tirées de cette attaque.

C’est donc parti pour une petite séquence d’enquête. Examinez le vomi devant vous, puis le corps de l’aubergiste pendue. Jetez également un œil à l’inscription sur le panneau disant « Traîtresse ».

Parler au garçon d’écurie

Prenez à présent un peu de recul et allez voir du côté de l’escalier. Remarquez la trace de sang et utilisez le mode Écoute pour constater que quelqu’un s’est caché dans une chambre. Il s’agit d’un garçon de l’écurie près de l’auberge. Montez l’escalier et ouvrez la deuxième porte à gauche.

À l’intérieur, Oyuki demandera à Shunpei, le garçon en question, de sortir. Faites preuve de compassion ou allez à l’essentiel : peu importe votre choix de dialogue, Shunpei vous dira ce qu’il a vu et senti. Oyuki conclut alors qu’il faut chercher du côté d’une cascade à l’entrée de la Crête de Teshio.

Vous voilà parti avec Oyuki à la recherche de la cascade. Enfourchez votre monture et discutez avec Oyuki sur le trajet, notamment de la relation entre elle et Dojun.

Vous ne tarderez pas à tomber sur des camélias. Continuez encore un peu et vous poserez le pied au sol, arrivé à une cascade gelée. Faites quelques pas et détruisez la barrière en tirant dessus au grappin avec Oyuki.

Entrer dans le repaire du Kitsune

Faufilez-vous à travers l’ouverture et dirigez-vous vers la porte. Elle est hélas verrouillée. Vous vous en doutez : une énigme doit être résolue afin de l’ouvrir. Allumez les deux brasiers tenus par une statue de renard, situés des deux côtés de la porte. Ils adopteront alors la couleur bleue.

Essayez ensuite de les tourner, mais vous voyez qu’ils ne restent pas sur leur position. Oyuki suggère alors qu’elle tourne en même temps que vous l’autre autel. Quand elle se dira prête, tournez l’autel de gauche jusqu’à ce que le renard regarde vers la gauche.

La porte va alors s’ouvrir. Montez les escaliers devant vous avant qu’Oyuki ne repère des traces sur le mur. Il s’agit d’un passage secret. Empruntez-le.

Avancez et vous arriverez en haut d’une zone dans laquelle sont cachés en embuscade les Neuf-Queues. Utilisez le mode Écoute pour voir un peu où chacun se trouve. Partez ensuite sur la gauche pour vous retrouver au-dessus de deux gardes que vous pouvez assassiner avec l’aide d’Oyuki.

Place aux ennemis suivants. Avancez de quelques pas et tuez par-derrière un autre duo de shinobis. Continuez puis répétez l’opération sur deux autres duos, afin de vider définitivement la zone. Si jamais les choses tournent au vinaigre, vous vous rabattrez sur le combat frontal.

Dès que tout le monde est mort, rejoignez Oyuki devant une carte. Il s’agit d’un réseau d’espions Neuf-Queues étendu sur tout le Japon. En tuant le Kitsune, Atsu et Oyuki sauveraient non seulement la Crête de Teshio, mais soulageraient aussi toute la péninsule. Avant de continuer, lisez donc le rouleau, son contenu devrait vous rappeler quelque chose.

Quittez la zone en aidant Oyuki à l’élever jusqu’au niveau supérieur. Elle libère ensuite une échelle pour que vous puissiez la rejoindre. En haut, faites quelques sauts sur des plateformes pour rejoindre une nouvelle porte secrète.

Trouver le Kitsune

De l’autre côté, avancez jusqu’à une ouverture qui mène dehors. Passez à travers et Oyuki vous mettra en garde : l’endroit semble parfait pour une embuscade. Utilisez le mode Écoute pour identifier les Neuf-Queues cachés, mais sachez qu’il va être très compliqué, pour ne pas dire impossible, de traverser toute la zone incognito.

Éliminez donc discrètement autant de garde que possible tout en faisant attention aux archers perchés dans les arbres. Terminez le combat au corps-à-corps si besoin, en comptant sur l’aide d’Oyuki et sur les armes qui vous donnent l’avantage selon celle de votre adversaire.

Au bout du chemin, montez l’escalier et vous serez cueilli par d’ultimes Neuf-Queues. Hors de danger, reprenez votre route jusqu’à atteindre une grande porte. Ouvrez-la.

De l’autre côté, un comité d’accueil vous reçoit et une Confrontation démarre. Réussissez-la et préparez-vous à un combat contre un nombre assez fourni de Neuf-Queues. De plus, une partie d’entre eux vous bombardent de fumigène depuis les hauteurs de la zone.

Soyez mobile et attentif à ce qui se passe autour de vous tout en choisissant la meilleure arme possible face à vos adversaires. Après une dizaine d’ennemis vaincus, il ne vous reste plus qu’à franchir la porte au bout de la zone.

Boss : Dojun, le Kitsune

Vous faites face à une arène : vous y êtes, et le Kitsune vous attend. Il essaiera de retourner une dernière fois Atsu contre Oyuki, mais notre héroïne garde la tête froide. Le combat se lance.

Il s’agit d’un duel face à Dojun. Oyuki, quant à elle, contiendra ses sbires. Comme Oyuki, et comme lors de votre premier combat, le Kitsune utilise le kusarigama et des attaques bleues autant à la chaîne qu’à la faucille. Équipez donc votre lance, si vous la possédez et, rappelez-vous, il reste impossible de faire des parades parfaites face aux attaques de chaîne, donc ne cherchez pas un timing parfait dans ce cas.

À plusieurs reprises, Dojun lâchera une bombe fumigène. Lorsque cela arrive, utilisez tout de suite le mode Écoute et cherchez où se cache Dojun. De cette manière, vous serez capable de contrer son attaque, voire de riposter. Dojun changera aussi d’arme pour passer au combo épée-bouclier. À ce moment-là, prenez votre kusarigama si vous l’avez, et frappez avec la chaîne jusqu’à briser le bouclier.

Continuez le combat en faisant attention aux nouvelles attaques qu’il utilisera, comme un coup à la chaîne de couleur rouge, ou son lancer de kunai, lui aussi symbolisé par cette couleur. À la fin de sa barre de vie, il s’échappera en lançant une bombe fumigène.

Utiliser le mode Écoute pour le localiser et courez jusqu’à la porte suivante. Vous ne tardez pas à rejoindre le Kitsune. Il tente de vous empoisonner avec un kunai, mais l’entraînement d’Atsu paye, et elle reste inflexible. La deuxième phase commence.

N’ayez pas peur, cette suite du combat sera plus simple car Oyuki vous rejoint. Le Kitsune sera alors régulièrement occupé par les attaques de votre alliée. Encore mieux, elles lui enlèvent de la vie lorsqu’elles font mouche.

Maintenant, restons honnête, ce sera vous qui ferez la grande majeure partie du travail. Et à ce jeu-là, gardez en tête ce à quoi vous avez été confronté dans la première phase pour mener celle-ci.

Une fois la barre de vie de Dojun à zéro, cette fois, c’est terminé. Vous gagnez le trophée 🏆 Le Kitsune. Oyuki fait part de ses regrets vis-à-vis de Dojun et Atsu la console à ce sujet et rappelle que Saito vient de subir une grande perte.

Comme convenu, Oyuki va poursuivre son alliance avec Atsu, et celle-ci lui donne rendez-vous à sa maison d’enfance pour poursuivre la lutte. Voici une des deux étapes de franchie pour accéder à la quête « Fantômes du passé ». L’armure de l’onyrō, terrifier l’ennemi et l’appel de la louve sont également améliorés.

Si vous avez besoin d’autres informations sur l’histoire principale ou bien si vous êtes en quête de guides sur les collectibles et autres points d’intérêt de Ghost of Yōtei, nous vous invitons à consulter notre guide complet du jeu.