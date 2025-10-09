Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : À l’est du Bosquet de Jade

: À l’est du Bosquet de Jade Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Aucune

Battre les soldats de Saito

Dans les Prairies de Yōtei, à l’est du Bosquet de Jade et au nord-ouest du Reliquaire de bravoure, un samouraï est aux prises avec des hommes de Saito en pleine nature et au milieu de fourrés de bambous. En vous mêlant à la fête, les hommes de Saito vont vous prendre pour cible.

Attention aux deux archers, que vous devrez tuer en priorité, puis occupez-vous des autres, en faisant attention aux divers enchaînements d’attaques bleues et/ou rouges de chacun.

Une fois les ennemis vaincus, vous êtes directement amené auprès du Matsumae, qui vit avec vous ses dernières secondes. Telle est la fin de ce récit aussi fugace que le sous-entend son titre.

