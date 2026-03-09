Guide Crimson Desert

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Crimson Desert. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Crimson Desert

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Crimson Desert. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Crimson Desert

Crimson Desert est un jeu d’action et d’aventure dans lequel on incarne Kliff, un guerrier membre du clan des Crisnières grises, qui va se retrouver séparé de sa tribu et qui va devoir chercher ses membres sur le continent de Pywel. Le jeu offre une grande liberté d’action en vous laissant accomplir de nombreuses quêtes annexes ainsi que des tas de mini-jeux, même s’il présente aussi une quête principale à effectuer.

Quand et où sort Crimson Desert ?

Crimson Desert sort le 19 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

À quelle heure sort Crimson Desert ?

Crimson Desert sera disponible dès le 19 mars à 23 heures, heure de Paris. Un horaire de sortie assez inhabituel pour un jeu, puisque l’on a tendance à voir des titres être publiés à minuit ou à 18 heures.

Crimson Desert sortira-t-il sur Switch 2 ?

À ce jour, aucune version Switch 2 n’a été annoncée pour Crimson Desert. Pearl Abyss se concentre pour l’instant sur les autres versions du jeu.

Crimson Desert est-il optimisé PS5 Pro ?

Sans savoir à ce jour quelles performances exactes seront fournies par la PS5 Pro en termes de résolution et de framerate, Crimson Desert fait partie des jeux qui tireront profit de la mise à jour du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), effectuée en mars 2026 et destinée à améliorer les graphismes.

De quels jeux s’inspire Crimson Desert ?

Crimson Desert est ce que l’on pourrait appeler un joyeux fourre-tout, qui vient s’inspirer des plus grands succès de ces dernières années. On y retrouve un peu de The Witcher 3, ne serait-ce que dans l’ambiance, mais aussi pas mal d’inspirations qui proviennent du côté des derniers jeux Zelda, ainsi que tous les mondes ouverts récents de Rockstar.

Crimson Desert est-il un RPG ?

Crimson Desert est un jeu d’action et d’aventure, mais pas un RPG. Pearl Abyss refuse d’employer ce terme pour définir son jeu, étant donné que le titre n’emprunte pas certains codes classiques du genre, comme la montée en niveaux (votre progression est ici liée à votre équipement).

Peut-on faire des choix dans Crimson Desert ?

Il est impossible de faire des choix dans Crimson Desert, qui propose une histoire unique. C’est aussi pour cela que le studio se refuse à l’appeler RPG, même si ce type de libertés n’est pas obligatoire pour le genre.

Un système de moralité est-il présent dans Crimson Desert ?

Crimson Desert ne possède pas de variations dans son histoire ou ses dialogues, alors il n’y a pas réellement de système de moralité tel que l’on peut l’imaginer (comme dans un Mass Effect). Cependant, vous devrez faire attention à ne pas commettre de crimes si vous ne souhaitez pas vous mettre les autorités à dos, avec un système de réputation à la Grand Theft Auto.

Crimson Desert est-il un monde ouvert ?

Crimson Desert dispose d’un grand monde ouvert à explorer, divisé en cinq régions, à savoir :

Hernand : Une zone de départ montagneuse avec des rivières

Pailune : La zone la plus au nord, qui est le foyer des Crinières Grises

Déméniss : Le centre du continent, là où se joue le destin de la nation

Délésyie : Une région où la science et la technologie sont très importantes

Désert pourpre : Une vaste étendue sauvage

Le monde ouvert du jeu est environ deux fois plus grand que celui de Skyrim, avec plein de zones optionnelles à explorer.

Crimson Desert est-il lié à Black Desert ?

Crimson Desert est en quelque sorte lié à Black Desert Online dans la mesure où le projet a débuté comme étant un spin-off du moment. Cependant, les ambitions autour du titre ont rapidement évolué au sein de Pearl Abyss, si bien que Crimson Desert peut maintenant être vu comme un jeu autonome, dont l’univers fait écho à celui de Black Desert.

Comment fonctionne le système de combat de Crimson Desert ?

Crimson Desert possède un système de combat plutôt direct où vous pouvez combattre avec l’aide de plusieurs armes ou de vos poings. Kliff n’a pas de magie à lancer à proprement parler, mais peut infuser ses coups d’électricité, de feu ou de glace. Il peut aussi saisir ses ennemis afin de les lancer.

Peut-on créer un avatar dans Crimson Desert ?

Dans Crimson Desert, il est impossible de créer votre propre avatar. Vous jouez avec un personnage imposé, dont l’histoire est peu à peu révélée.

Peut-on personnaliser notre personnage dans Crimson Desert ?

Crimson Desert vous autorise à personnaliser votre personnage via divers moyens, que ce soit via son équipement avec plusieurs costumes et attirails disponibles, vos cheveux, ou les couleurs que vous portez.

Combien de personnages sont jouables dans Crimson Desert ?

Crimson Desert dispose d’un personnage principal, Kliff, mais vous aurez également accès à deux autres personnages jouables au cours du jeu. Il s’agit de Damiane, une jeune femme qui va rejoindre Kliff dans son combat, et Oongka, l’un des fidèles amis de Kliff au sein des Crinières grises.

Peut-on jouer en coopération à Crimson Desert ?

Crimson Desert est un jeu strictement solo, ce qui veut dire qu’il ne possède pas de partie coopérative ou même de partie multijoueur pour le moment.

Y a-t-il plusieurs niveaux de difficulté dans Crimson Desert ?

Il n’y a pas de modes de difficulté dans Crimson Desert. Les différentes régions du monde jouent un peu ce rôle en étant catégorisées par difficulté, ce qui veut dire qu’il vaudra mieux ne pas s’aventurer directement hors des sentiers battus si vous souhaitez éviter les mauvaises rencontres.

Crimson Desert est-il traduit en français ?

Crimson Desert possède des textes et des sous-titres français. En revanche, aucun doublage français n’est prévu, et seuls les doublages originaux et anglophones sont disponibles.

Crimson Desert a-t-il des microtransactions ?

En dehors de bonus de précommandes, Crimson Desert n’a pour l’heure aucune microtransaction. On ignore encore si un DLC est prévu à terme, mais pour le moment, aucun paiement supplémentaire n’est disponible.

Crimson Desert est-il compatible Steam Deck ?

Pour l’instant, il n’est pas indiqué officiellement que Crimson Desert possède une compatibilité vérifiée sur Steam Deck.

Crimson Desert supporte-t-il le DLSS/FSR ?

Via le moteur maison de Pearl Abyss, le BlackSpace Engine, Crimson Desert supportera le FSR Redstone d’AMD ainsi que le DLSS 4.5 de Nvidia, afin d’améliorer les performances graphiques du jeu, en permettant une meilleure résolution via upscaling, de l’antialiasing, ou encore un taux d’images par seconde boosté.

Crimson Desert est-il compatible ultrawide (format 21:9) et super ultrawide (32:9) sur PC ?

Bien que Black Desert Online a fini par proposer du 21:9 et du 32:9, il n’y a pas eu de confirmation de la part des développeurs que l’ultrawide soit supporté sur Crimson Desert.

Que faire si Crimson Desert ne se lance pas sur PC ?

Il peut arriver que le démarrage de Crimson Desert sur PC rencontre des problèmes. Si cela se produit, essayez les étapes suivantes :

Mettre à jour les pilotes du GPU

Vérifier l’intégrité des fichiers

Désactiver les éventuels overlays tels que Discord ou Nvidia GeForce

Lancer le jeu en tant qu’administrateur

Vérifier votre antivirus ou le pare-feu

Comment faire si Crimson Desert rencontre des chutes de fps (stuttering) sur PC ?

Crimson Desert est capable de tourner comme un charme sur PC, bien qu’il faut une très grosse configuration. Selon les options, les applications ouvertes et d’autres facteurs, le framerate du jeu peut être perturbé. Voici quelques solutions pour corriger ce souci :

Baisser la qualité des paramètres graphiques : textures, végétation, brouillard volumétrique, lumière, reflet, eau, etc

Limiter le framerate dans les options

Activer ou désactiver la V-Sync selon l’écran utilisé

Vérifier la compilation des shaders après mise à jour

Fermer les applications en arrière-plan

Que faire en cas de crash de Crimson Desert sur PS5 et Xbox Series ?

Crimson Desert est un jeu très gourmand, et des problèmes peuvent être rencontrés sur console. En cas de crash, voici quelques pistes pour éviter que cela se reproduise :

Redémarrer la console

Vider le cache de la console

Vérifier l’espace disque disponible

Désinstaller puis réinstaller le jeu

Vérifier que le jeu est mis à jour

Attendre que l’équipe de développement sorte un correctif

Quelles sont les différentes éditions de Crimson Desert ?

Crimson Desert dispose d’une édition de base, mais aussi d’une édition Deluxe, qui contient les éléments suivants pour 89,99 € :

Steelbook

Lettre des développeurs

Broche de Crinière Grise

Photocard de personnages : Kliff, Oongka, Damiane

3 patchs

Carte de Pywel

Pack numérique Deluxe : Casque en plaques de Kairos Gants en plaques de Kairos Bottes en plaques de Kairos Cape de Kairos Armure en plaques de Kairos Bouclier de Balgran Chanfrein Exclaire Barde Exclaire Selle Exclaire Étriers Exclaire



Une édition collector à 279,99 € de Crimson Desert était également vendue, avec :

Le contenu de l’édition Deluxe

Un diorama (44 L x 28 l x 25 H cm)

La carte du jeu

