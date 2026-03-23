Comment avoir accès au dragon dans Crimson Desert ?

Pour chevaucher un dragon dans Crimson Desert, il faudra se montrer très patients. Cette mécanique est en effet très importante dans le jeu, et la débloquer trop tôt sera problématique dans le sens où cela gâcherait vos découvertes sur la terre ferme, en plus de rendre certains défis trop faciles comme les prises de forteresses, bien plus rapides grâce au feu dévastateur du dragon.

Pour l’obtenir, il faudra passer par une étape obligatoire, qui est celle de la quête principale. Si vous vous en écartez pendant longtemps car elle ne vous intéresse pas (et on vous comprend tellement), vous le regretterez puisque c’est là le seul moyen d’obtenir le fameux dragon. D’autant plus qu’il faudra presque la terminer, puisque l’obtention du dragon nécessite d’avancer jusqu’à la fin du chapitre 11 de la quête principale de Crimson Desert (et ce même si vous rencontrerez ce dragon avant ce chapitre, mais chut, pas trop de spoilers ici). Le jeu vous donnera ensuite cette monture automatiquement.

Une fois ce dragon en votre possession, il vous suffira d’ouvrir la roue des personnages et de faire appel à lui dans une zone où vous le pouvez. Le dragon peut se montrer très restrictif, puisqu’il ne peut pas voler au-dessus des villages à basse altitude, et il y en a malheureusement beaucoup dans le jeu. Ces zones seront indiquées en rouge sur votre carte.

Si le dragon s’en approche, il vous éjectera automatiquement, et remonter dessus peut être un enfer. De plus, vous ne pourrez pas chevaucher indéfiniment ce gros lézard. Il dispose d’un temps d’invocation bien chronométré d’environ un quart d’heure (avec sa propre barre de vie), et une fois cette jauge à zéro, il faudra attendre presque une heure avant que celui-ci soit de nouveau disponible à l’appel. Un dragon, ça se mérite après tout.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.