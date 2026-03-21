Où trouver de la peau à poils courts dans Crimson Desert ?

Les peaux à poils courts vous seront très utiles dans Crimson Desert, puisque ce sont des matériaux de base pour augmenter vos différentes pièces d’armure, sauf si l’on parle d’armures en féraille. Il vous en faudra donc souvent, et en grand stock.

Il existe deux moyens de s’en procurer assez facilement dans le jeu. L’option la plus simple s’il vous manque seulement une ou deux peaux à collecter, c’est d’aller voir le tanneur de Hernand qui se situe à l’est de la ville. Il n’en vend que deux, mais ce sera parfois suffisant en début de partie. Notez aussi que son stock se réinitialise toutes les 24 heures dans le jeu à partir de minuit, donc n’hésitez pas à y retourner.

L’autre option consiste à aller chasser. Pour cela, rendez-vous en dehors de la ville pour trouver des animaux qui correspondent à ce type de loot, les cerfs en premier lieu (qui sont les plus fréquents). Abattez-les avec votre arc (d’accord, c’est cruel), et allez les dépecer pour obtenir non seulement des peaux à poils courts, mais aussi de la viande, chose assez essentielle.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.