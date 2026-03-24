Où trouver la Lance des âmes dans Crimson Desert ?

Si vous êtes à l’aise avec l’idée de manier une lance dans Crimson Desert plutôt que des épées traditionnelles, la Lance des âmes sera pour vous une excellente option, surtout en début de partie. Car s’il existe des armes nettement plus puissantes que celle-ci dans le jeu, que vous pourrez affiner de niveau en niveau, celle-ci offre une attaque assez massive d’entrée de jeu, et peut être récupérée dès les premières heures, sans quitter Hernand.

Pour la trouver, il faudra s’aventurer dans les montagnes à l’est de la région. En allant à l’endroit de la carte ci-dessous, vous trouverez au milieu de la falaise un donjon dans lequel entrer.

Pour le repérer plus facilement, on ne pourra que trop vous conseiller d’y aller de nuit, afin de voir au loin les torches à l’entrée. Une fois à l’intérieur, de nombreux ennemis vous attendent, c’est pourquoi il vaut mieux avoir un peu de nourriture avec vous, ainsi que pas mal de flèches pour les ennemis volants. Plongez à l’intérieur du donjon et arrêtez-vous à mi-hauteur, puis fouillez les différentes salles. L’une d’entre elles contient la Lance des âmes, qui vous attend tranquillement.

Cette lance est unique dans la mesure où, lorsque vous porterez un coup final à un ennemi, elle tirera des boules d’énergie aux alentours (cette compétence ayant un temps de recharge). Le seul bémol de cette arme, qui dispose d’une attaque importante, est de ne pas pouvoir être améliorée ni via le forgeron, ni via les équipements abyssaux. Ceci étant dit, au début de votre voyage, vous ne trouverez pas partout des armes si puissantes, c’est pourquoi on vous recommandera d’aller la chercher.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.