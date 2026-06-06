Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir

Bienvenue à Roscaelifer

Cette version 3.0 promet déjà d’améliorer le rendu visuel du jeu sur PC avec la prise en charge du ray-tracing et du DLSS sur les machines compatibles. De quoi afficher au mieux la nouvelle zone de Roscaelifer, une île céleste qui sera le théâtre des événements de la nouvelle quête principale.

Nos Proxys suivront ici Vélina pour en apprendre un peu plus sur leurs pouvoirs, qui se matérialisent sous la forme de Pyroïs. Vous obtiendrez cette forme gratuitement, qui sera techniquement un nouvel agent de rang S à part entière de type attaque à l’attribut Ether. Il disposera non pas d’une mais de quatre attaques ultimes qui auront différents effets.

La ville offrira de nouveaux points d’intérêt à intégrer dans votre routine journalière pour obtenir vos récompenses tous les jours, et vous pourrez même prendre le contrôle des caméras de la cité le temps de quelques missions uniques de surveillance. Certaines zones spéciales nous laisseront contrôler nos Proxys en tant que Pyroïs dans des grandes séquences de courses très impressionnantes, où il faudra switcher entre les rails à toute allure.

Les bannières de la version 3.0

Le premier agent de rang S inédit de cette version sera donc Vélina, qui est du nouvel attribut Vent qui va infliger l’état Arasement aux ennemis. Si cet état rencontre d’autres types d’anomalies, il peut créer un effet Vortex qui va infliger de grands dégâts de zone.

Viendra ensuite Norma, agent de rang S de type feu et Confusion. Elle soutiendra l’équipe à l’aide de son chapeau spécial même lorsqu’elle n’est pas sur le terrain, et pourra convertir le soutien rapide des autres personnages en un enchaînement.

Du côté des Bangbous, on notera l’arrivée d’Ultra Jake, à utiliser avec les agents de Roscaelifer, qui peut tirer sur les ennemis en volant, et qui disposera d’un coup de canon après un enchaînement.

Vélina sera au cœur de la première bannière de la mise à jour, avec Ye Shunguang, tandis que la deuxième bannière mettra en avant Norma et Sunniva.

Les événements de la version 3.0

La mise à jour 3.0 introduira un nouveau mode de jeu permanent : « Bangbang ! Le génie et la puce miracle ». Il s’agit d’un mode auto-battler déjà vu dans lequel vous enrôlerez des Bangbous pour les faire combattre automatiquement, en renforçant votre équipe à chaque tour et au fil des missions en obtenant de nouveaux exemplaires de chaque Bangbou. Autre mode de jeu permanent, « Simulacre d’annihilation », où vous devrez affronter trois boss très difficiles qui disposeront de nouvelles capacités. En mode Facile, vous aurez accès à tous les agents du jeu pour vous faire la main.

L’événement « Système de test de synergie entre partenaires de combat » sera lui aussi porté sur le combat, mais vous permettra cette fois d’échanger d’escouade (deux équipes de deux personnages).

Un autre mode temporaire prendra cette fois-ci la forme d’un jeu 2D à défilement vertical où vous devrez tirer sur les ennemis tout en les évitant, façon shoot’em up, avec un aspect roguelite grâce à des améliorations à choisir au fil de votre avancée. L’événement « Contes du Corbeau boiteux » vous demandera de suivre un enquêteur Bangbou pour remplir sa mission en récoltant des indices à travers Roscaelifer, avant de recouper les preuves dans le bon ordre.

Cette nouvelle ville permettra de faire le plein de polychromes avec l’événement concernant les anecdotes des habitants, qui vous donneront accès à des petites quêtes pour obtenir des récompenses. Connectez-vous aussi tous les jours pour ouvrir une boîte mystère liée à un événement qui vous récompensera avec quelques bonus. L’événement « Bonjour, Roscaelifer » vous laissera jouer les coachs de carrière pour les Bangbou en les aidant à prendre des décisions comme dans un jeu narratif.

Du côté des nouveaux skins, on notera celui de Vélina, qui sera évidemment payant, ainsi que celui de nos Proxys, que vous pourrez obtenir gratuitement. L’anniversaire du jeu sera plutôt fêté lors de la version 3.1, donc pour les cadeaux, il faudra attendre, mais 1 600 polychromes seront tout de même offerts ici.

Le code polychrome bonus

Comme lors de chaque live de présentation de mise à jour, un code a été partagé pour obtenir des polychromes bonus. Celui-ci n’est valable que durant ce week-end.

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Quand sortira la version 3.0 de Zenless Zone Zero ?

La mise à jour de la version 3.0 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 17 juin. Une maintenance aura lieu tôt dans la matinée et vous recevrez des polychromes en compensation. C’est aussi à cette date que la version Steam du jeu sortira.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.