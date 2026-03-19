Comment changer de style de combat dans Crimson Desert ?

Dans Crimson Desert, Kliff pourra tomber sur tout un tas d’armes à équiper, mais sa principale restera l’épée qu’il tient dans sa main droite. Vous tomberez pourtant sur des lances à ramasser, ou bien des épées à deux mains, mais en cliquant dessus, elles rejoindront la case des équipements secondaires, comme la pioche et la pelle.

Pour les utiliser en plein combat, il faudra donc ouvrir votre roue de sélection de l’arme à l’aide de la flèche gauche de votre manette, puis glisser le joystick jusqu’à l’arme secondaire en question, et attendre que Kliff dégaine. Si vous bougez trop vite ou si vous attaquez, Kliff ne dégainera pas son arme secondaire et restera sur l’épée traditionnelle. Sachez également que la compétence « Échange rapide », soit le niveau 5 de la compétence « Arme », permet de switcher à la volée sans repasser par ce menus.

Il existe aussi une solution pour combattre avec une épée dans chaque main, même si le jeu ne vous le dit pas forcément. Pour cela, pas besoin de passer par l’inventaire, tant que vous avez une deuxième épée à disposition. Il faut là encore ouvrir votre roue de sélection d’arme, vous rendre à l’endroit où est votre bouclier, et passer en revue avec RB/LB ou R1/L1 jusqu’à tomber sur une deuxième épée, que Kliff dégainera. Sans bouclier, votre défense sera moins grande, mais vous disposerez des deux bonus des épées pour faire un maximum de dégâts.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.