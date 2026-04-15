Où trouver tous les artéfacts abyssaux des Défis et changements – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Dans votre quête pour récupérer chaque artefact abyssal scellé dans Crimson Desert, les défis auxquels vous aurez accès sont rangés par thèmes, ces derniers étant plutôt clairs. C’est moins le cas de la catégorie « Défis et changement », qui est un peu fourre-tout. Voici où trouver les artefacts en question.
Emplacement de chaque artefact abyssal des Défis et changements dans Crimson Desert
Vous trouverez dans cet article l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés aux Défis et changements dans Crimson Desert. Vous les trouverez plus facilement si vous levez votre épée au ciel dans la bonne zone.
L’étoile abyssale qui fend les cieux
- Emplacement : Proche d’un petit campement dans les montagnes à l’ouest de Hernand.
- Défi : sauter depuis l’Abysse et atteindre le sol en 30 secondes.
Crinière Grise omniscient
- Emplacement : à la ferme de Rosevent au sud de Délésyie.
- Défi : visiter tous les sanctuaires de Crinières Grises.
Sous l’étendard cendré
- Emplacement : proche d’une rivière au sud-ouest de Hernand.
- Défi : réunir 20 Crinières Grises.
Le retour du Crinière Grise
- Emplacement : au bout d’une falaise près d’un camp dans les montagnes au sud de Hernand et Déméniss.
- Défi : accomplir la mission « Camp de la colline hurlante – Deuxième agrandissement ».
Un voyage sans vent ni voiles
- Emplacement : au bord d’un chemin à l’ouest de la ville de Délésyie.
- Défi : se déplacer sur 2 km sans bouger directement.
Le serment du Crinière Grise
- Emplacement : au bord d’un chemin menant à Mécaville au sud-ouest de la ville de Délésyie.
- Défi : obtenir le sceau hernandien/déménissien/délésyien/varnian
Victoires consécutives au Duo
- Emplacement : au bord d’un chemin au nord-est de Déméniss, juste à la frontière avec le désert.
- Défi : remporter trois parties de Duo d’affilée.
Champion du Duo à 4 joueurs
- Emplacement : proche d’une grande antenne électrique à l’ouest de Délésyie.
- Défi : remporter une partie de duo à 4 joueurs.
Repérer le tricheur au Duo
- Emplacement : proche d’un grand cratère à l’est de Hernand.
- Défi : repérer le tricheur au Duo.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026