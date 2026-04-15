Emplacement de chaque artefact abyssal des Défis et changements dans Crimson Desert

Vous trouverez dans cet article l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés aux Défis et changements dans Crimson Desert. Vous les trouverez plus facilement si vous levez votre épée au ciel dans la bonne zone.

L’étoile abyssale qui fend les cieux

Emplacement : Proche d’un petit campement dans les montagnes à l’ouest de Hernand.

: Proche d’un petit campement dans les montagnes à l’ouest de Hernand. Défi : sauter depuis l’Abysse et atteindre le sol en 30 secondes.

Crinière Grise omniscient

Emplacement : à la ferme de Rosevent au sud de Délésyie.

: à la ferme de Rosevent au sud de Délésyie. Défi : visiter tous les sanctuaires de Crinières Grises.

Sous l’étendard cendré

Emplacement : proche d’une rivière au sud-ouest de Hernand.

: proche d’une rivière au sud-ouest de Hernand. Défi : réunir 20 Crinières Grises.

Le retour du Crinière Grise

Emplacement : au bout d’une falaise près d’un camp dans les montagnes au sud de Hernand et Déméniss.

: au bout d’une falaise près d’un camp dans les montagnes au sud de Hernand et Déméniss. Défi : accomplir la mission « Camp de la colline hurlante – Deuxième agrandissement ».

Un voyage sans vent ni voiles

Emplacement : au bord d’un chemin à l’ouest de la ville de Délésyie.

: au bord d’un chemin à l’ouest de la ville de Délésyie. Défi : se déplacer sur 2 km sans bouger directement.

Le serment du Crinière Grise

Emplacement : au bord d’un chemin menant à Mécaville au sud-ouest de la ville de Délésyie.

: au bord d’un chemin menant à Mécaville au sud-ouest de la ville de Délésyie. Défi : obtenir le sceau hernandien/déménissien/délésyien/varnian

Victoires consécutives au Duo

Emplacement : au bord d’un chemin au nord-est de Déméniss, juste à la frontière avec le désert.

: au bord d’un chemin au nord-est de Déméniss, juste à la frontière avec le désert. Défi : remporter trois parties de Duo d’affilée.

Champion du Duo à 4 joueurs

Emplacement : proche d’une grande antenne électrique à l’ouest de Délésyie.

: proche d’une grande antenne électrique à l’ouest de Délésyie. Défi : remporter une partie de duo à 4 joueurs.

Repérer le tricheur au Duo

Emplacement : proche d’un grand cratère à l’est de Hernand.

: proche d’un grand cratère à l’est de Hernand. Défi : repérer le tricheur au Duo.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.