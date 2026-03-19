Comment entrer facilement dans le château de Hernand dans Crimson Desert ?

Les gardes du château de Hernand dans Crimson Desert vous repousseront si vous tentez d’y aller dès que le jeu vous en donne la possibilité. Pour y avoir accès facilement, vous devrez suivre la quête principale « Les actions valent plus que les mots », et plus précisément l’objectif « Aider les villageois en détresse ».

Vous devrez alors aider un couple à nettoyer une cheminée, une tâche pas très héroïque (et assez infernale côté précision), qui a tout de même une belle récompense à la clé. La femme vous donnera une « Tenue de Hernand ». Vous devrez l’enfiler depuis votre inventaire. Ensuite, retournez voir les gardes à l’entrée du château. Une cinématique va s’enclencher, et grâce à ces nouveaux vêtements, ils vous laisseront accéder au château.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.