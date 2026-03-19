Comment entrer dans le château de Hernand – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Dès votre arrivée à Hernand durant les premières minutes de Crimson Desert, vous serez peut-être tentés à l’idée de profiter de la liberté de ce monde ouvert pour vous aventurer partout sans vous soucier de la quête principale. Cependant, si vous faites cela, vous vous retrouverez bien vite face à des barrières, à commencer par le château de Hernand, dont l’accès sera prohibé. Voici comment y accéder.
Comment entrer facilement dans le château de Hernand dans Crimson Desert ?
Les gardes du château de Hernand dans Crimson Desert vous repousseront si vous tentez d’y aller dès que le jeu vous en donne la possibilité. Pour y avoir accès facilement, vous devrez suivre la quête principale « Les actions valent plus que les mots », et plus précisément l’objectif « Aider les villageois en détresse ».
Vous devrez alors aider un couple à nettoyer une cheminée, une tâche pas très héroïque (et assez infernale côté précision), qui a tout de même une belle récompense à la clé. La femme vous donnera une « Tenue de Hernand ». Vous devrez l’enfiler depuis votre inventaire. Ensuite, retournez voir les gardes à l’entrée du château. Une cinématique va s’enclencher, et grâce à ces nouveaux vêtements, ils vous laisseront accéder au château.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026