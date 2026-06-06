Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC

Le vol au cœur de l’expérience

Déjà lancé avec succès en Corée du Sud et à Taïwan fin 2025, Aion 2 s’apprête désormais à se lancer à l’international. Sa particularité d’Aion 2 est de placer la mécanique de vol (généralement utilisé par les montures dans les MMO classiques) au centre de sa philosophie de jeu. Vous allez ainsi pouvoir combattre directement dans les airs, enchaîner les manœuvres aériennes ou encore plonger sur vos adversaires. NC présente cette liberté de déplacement comme l’un des piliers majeurs du jeu.

Cette approche s’accompagne d’un système de combat qui combine le traditionnel ciblage par sélection de cible avec des mécaniques plus dynamiques basées sur le positionnement, le timing et les déplacements. Au-delà de son système de vol, Aion 2 proposera du contenu pour les amateurs de coopération comme de compétition.

Le PVE comprendra des donjons solo, des activités pour petits groupes ainsi que des raids à huit joueurs. Les développeurs insistent sur l’importance de la maîtrise des mécaniques, du travail d’équipe et du positionnement durant ces affrontements. Côté PVP, les combats en monde ouvert devraient occuper une place importante étant donné que les affrontements entre joueurs vont eux aussi exploiter les joutes aériennes.

Afin d’assurer une bonne stabilité, NC prévoit un déploiement mondial avec des serveurs hébergés localement dans plusieurs régions du monde : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie. Le jeu prendra également en charge dix langues différentes, dont le français.

NC a également lancé une campagne de préinscription via la newsletter officielle du jeu. Ceux qui s’inscriront avant le lancement recevront plusieurs récompenses gratuites, dont le familier Pagati ainsi qu’un second compagnon à choisir parmi quatre créatures proposées.

Aion 2 arrivera en septembre 2026 sur Steam et la plateforme PURPLE.