Comment entrer dans la Flèche de l’inspiration et résoudre ses énigmes

Pour atteindre la Flèche de l’inspiration de Crimson Desert, direction le sud-est de la région d’Hernand, dans le secteur des Montagnes d’acier (« Steel Mountains » sur la map). La grande tour n’est d’ailleurs qu’à quelques mètres du cheval légendaire Rokade, donc profitez-en s’il n’a pas été dompté.

En approchant de l’entrée, vous serez cueilli par des fondamentalistes gobelins. Tuez-les pour être tranquille puis dirigez-vous vers la porte principale. Nouvel obstacle : des ronces vous empêchent d’aller plus loin. Brandissez votre épée avec L1+R1/LB+RB puis faites la Collecte de lumière en appuyant et maintenant la touche L1/LB tout en gardant un autre doigt sur la touche R1/RB. Visez ensuite les ronces quelques instants pour qu’elles prennent feu.

Le passage à présent praticable, examinez l’inscription sur la porte principale : « Quand les os de la terre s’éveillent de leur long silence et retrouvent leur juste place, le temps, jadis figé, se remet à fuir ». Reculez puis regardez au sol pour apercevoir des petits galets.

Ramassez-en un puis mettez-vous au-dessus le récipient de la porte principale. Visez l’intérieur du récipient et lâchez le petit galet dedans. Une lumière dorée va alors jaillir, et la porte s’ouvrir.

À l’intérieur, un livre géant ainsi qu’un autre récipient vous attend au fond. Lisez le message sur le livre en l’examinant : « Même après plusieurs années, les traces abandonnées redonnent vie à des récits oubliés ». L’objet que vous cherchez est une petite pierre tombale, et vous la trouverez sur un bureau au fond à droite de la pièce, près d’un grand tableau.

Déposez-le dans le grand bol doré situé devant le livre, et une lumière va jaillir. Remontez ensuite sur la plateforme dudit bol pour monter à l’étage supérieur.

En haut, un nouveau message peut être lu sur le livre géant : « Les archives qui renferment la sagesse nous transportent dans le passé, tandis que les outils qui nous permettent de voir loin, nous éclairent sur l’avenir ». Commencez par aller récupérer un télescope sur une petite table dans le coin inférieur gauche de la pièce et déposez-le dans le grand bol doré.

Pour le deuxième objet à poser, dirigez-vous cette fois vers le coin inférieur droit de la pièce pour entrer dans une annexe. Observez le bureau de gauche, et, sur la droite du bureau, visez avec votre lanterne pour cibler précisément une pointe. Ramassez-la et placez-la dans le bol.

Une lueur va s’en dégager, signe que vous pouvez passer à l’étage supérieur. Montez pour atteindre la zone de la dernière énigme du livre géant. Lisez son ultime message : « Les mouvements célestes, la rotation de la Terre et le temps qui s’écoule convergent tous vers une seule vérité ».

Troisième énigme, donc trois objets sont requis. Notez qu’ils sont tous à portée de main et qu’il n’y a pas besoin d’escalader quoi que ce soit. La salle étant circulaire et petite, vous n’aurez pas de mal à rassembler le cadran, la sphère armillaire et le petit dispositif de rotation de carte.

Une fois les trois objets posés dans le bol doré, montez une dernière fois avec l’ascenseur pour atteindre le sommet de la Flèche de l’inspiration. Là-haut, une porte abyssale vous est ouverte. Entrez et vous débarquerez dans l’île céleste « Forêt du chaos ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.