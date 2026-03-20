Comment appeler un personnage à ses côtés dans Crimson Desert ?

Afin d’éviter tout spoil sur l’aventure principale de Crimson Desert, nous n’évoquerons pas quand précisément Oongka et Damiane rejoignent le casting de personnages jouables. Sachez cependant que l’un d’eux arrive assez vite dans l’aventure, tandis que le second doit environ attendre la moitié du jeu (voire les deux tiers).

Lorsque l’un d’eux est débloqué, vous pouvez le contrôler, à moins qu’il ne soit engagé dans un événement spécial, qui est par exemple lié à l’histoire principale du jeu. Notez aussi que seul Kliff peut être joué lors de la quête principale, ainsi que dans certains types de mission. La même chose vaut pour Oongka et Damiane, qui disposent de missions dédiées, mais qui peuvent accomplir pas mal de quêtes secondaires et d’activités au même titre que Kliff.

Pour changer de personnage, rien de plus simple. S’il est disponible, vous devez simplement appuyer longuement sur la flèche du haut de votre manette, glisser le joystick vers le personnage souhaité, et relâcher. Une transition à la GTA V aura ensuite lieu, vous plaçant dans les bottes du personnage. Notez aussi que vous pouvez effectuer la même démarche, mais au lieu de relâcher, appuyez sur A/Croix pour appeler le personnage à vos côtés. L’option « Rassembler » apparaitra ensuite à l’écran, et le ou les personnages vous accompagneront. Pratique contre les boss en monde ouvert ou lors des assauts de forts.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.