Comment battre Kutum de l’Abysse dans Crimson Desert

Kutum de l’Abysse est une sorte de serpent géant mécanique qui ne vous laissera pas réussir l’énigme du Sentier sinueux du fourré de Crimson Desert. Dès votre arrivée sur cette île de l’Abysse, après avoir résolu le casse-tête des Ruines de la Frontière de la racine et volé dans les cieux grâce au ventilateur géant, vous tombez presque nez à nez avec lui. Il faut donc s’en débarrasser.

En cas de rencontre prématurée, Kutum ne vous fera pas de cadeau. Il tire des lasers à courte et longue distance, il creuse sous terre pour venir vous frapper avec sa tête, et il est en plus électrifié. Bref, le combat peut vite tourner au calvaire.

Pourtant, une astuce vous permet de le tuer en un coup, et il vous faut simplement une hache de bûcheron, suffisamment d’endurance, ainsi qu’un peu de réussite.

Tout en veillant à ne pas déclencher le combat avec Kutum, et depuis la dalle de Nexus abyssal de l’île, allez sur la gauche vers les deux arbres les plus proches. Si Kutum vous prend pour cible, cachez-vous et faites en sorte que le compte à rebours des 30 secondes (qui se déclenche lorsque l’on s’éloigne trop du boss), arrive à son terme.

Hors de danger, mettez-vous à côté de l’arbre qui est le plus éloigné de l’arène et coupez le tronc avec une hache pour le faire tomber vers l’arène de boss. Avant de passer à la suite, si vous n’avez pas un losange d’endurance + une moitié, équipez-vous d’un plat qui vous redonne de l’endurance.

Ensuite, ramassez le tronc avec une Prise de la nature (Triangle+Rond/Y+B) et allez rapidement vers l’arène du boss.

La jauge du boss va apparaître, mais vu que le temps est ralenti, restez à quelques mètres du centre de l’arène le temps que Kutum sorte la tête du sol. Si en attendant vous voyez que vous manquez d’endurance, consommez le plat qui vous en redonne.

Dès que Kutum réapparait, courez vers lui et appuyez sur R1/RB pour lui éclater le tronc dessus. Effectué avec le bon timing, ce coup tuera instantanément Kutum. Vous voilà maintenant tranquille pour réussir le puzzle du Sentier sinueux du fourré.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.