Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis de Chasse – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Dans Crimson Desert, vous n’allez pas que chasser des bandits ou des monstres. Vous pourrez aussi chasser des animaux plus normaux, et cela vous permettra d’accomplir les défis liés aux artefactas abyssaux scellés de la Chasse. Voici où les trouver.
Emplacement de chaque artefact abyssal de la Chasse dans Crimson Desert
Vous trouverez ici l’emplacement de chaque artefact abyssal ayant un lien avec les défis de la Chasse de l’Œil de la Corneille blanche dans Crimson Desert. Comme pour tous les autres artefacts, pensez à bien lever votre épée vers le ciel afin de les repérer plus facilement.
Plume terrestre
- Emplacement :
- Défi : porter 5 oiseaux.
Confrontation sauvage
- Emplacement :
- Défi : terrasser 3 loups à mains nues
La Discipline du Chasseur
- Emplacement : au nord de Tommaso dans le désert.
- Défi : éliminer 3 hyènes sans se déplacer de plus de 20 mètres.
Écosystème mystique
- Emplacement : dans un autel au sud du grand lac de Pailune.
- Défi : attraper 3 lapinous.
Solide comme un roc
- Emplacement : au bord d’une route au nord-ouest de Déméniss.
- Défi : éliminer 10 crabes caraparoches.
Petit prédateur
- Emplacement : à un croisement à l’ouest de Déméniss.
- Défi : attraper et soulever 5 animaux de la famille des belettes.
Le sommet de la chaîne alimentaire
- Emplacement : au milieu de plusieurs falaises au sud-ouest de Tommaso dans le désert.
- Défi : neutraliser 3 animaux herbivores/carnivores/omnivores.
Lame au clair de lune
- Emplacement : au sud-est du désert sur le chemin menant à la jungle.
- Défi : s’agripper au loup et lui infliger 6 Perforations consécutives.
Balai en aiguilles de pin
- Emplacement : près d’une forteresse au sud-ouest de Déméniss.
- Défi : maitriser l’ours en n’utilisant qu’un balai.
Fin d’un mythe
- Emplacement : sur la route menant à Varnia dans le désert.
- Défi : dépecer Croc d’argent après la chasse.
- dépecer l’Ours blanc aux crocs glacés après l’avoir chassé
- dépecer le Crocodile blanc après la chasse
- dépecer le Bison blanc légendaire après la chasse.
À leur mort, les animaux
- Emplacement : près d’un chemin de fer au nord de Délésyie.
- Défi : obtenir de la peau fine/peau épaisse/peau robuste/peau à poils courts/peau à poils longs par dépeçage.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026