Emplacement de chaque artefact abyssal de la Chasse dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de chaque artefact abyssal ayant un lien avec les défis de la Chasse de l’Œil de la Corneille blanche dans Crimson Desert. Comme pour tous les autres artefacts, pensez à bien lever votre épée vers le ciel afin de les repérer plus facilement.

Plume terrestre

Emplacement :

: Défi : porter 5 oiseaux.

Confrontation sauvage

Emplacement :

: Défi : terrasser 3 loups à mains nues

La Discipline du Chasseur

Emplacement : au nord de Tommaso dans le désert.

: au nord de Tommaso dans le désert. Défi : éliminer 3 hyènes sans se déplacer de plus de 20 mètres.

Écosystème mystique

Emplacement : dans un autel au sud du grand lac de Pailune.

: dans un autel au sud du grand lac de Pailune. Défi : attraper 3 lapinous.

Solide comme un roc

Emplacement : au bord d’une route au nord-ouest de Déméniss.

: au bord d’une route au nord-ouest de Déméniss. Défi : éliminer 10 crabes caraparoches.

Petit prédateur

Emplacement : à un croisement à l’ouest de Déméniss.

: à un croisement à l’ouest de Déméniss. Défi : attraper et soulever 5 animaux de la famille des belettes.

Le sommet de la chaîne alimentaire

Emplacement : au milieu de plusieurs falaises au sud-ouest de Tommaso dans le désert.

: au milieu de plusieurs falaises au sud-ouest de Tommaso dans le désert. Défi : neutraliser 3 animaux herbivores/carnivores/omnivores.

Lame au clair de lune

Emplacement : au sud-est du désert sur le chemin menant à la jungle.

: au sud-est du désert sur le chemin menant à la jungle. Défi : s’agripper au loup et lui infliger 6 Perforations consécutives.

Balai en aiguilles de pin

Emplacement : près d’une forteresse au sud-ouest de Déméniss.

: près d’une forteresse au sud-ouest de Déméniss. Défi : maitriser l’ours en n’utilisant qu’un balai.

Fin d’un mythe

Emplacement : sur la route menant à Varnia dans le désert.

: sur la route menant à Varnia dans le désert. Défi : dépecer Croc d’argent après la chasse. dépecer l’Ours blanc aux crocs glacés après l’avoir chassé dépecer le Crocodile blanc après la chasse dépecer le Bison blanc légendaire après la chasse.

: dépecer Croc d’argent après la chasse.

À leur mort, les animaux

Emplacement : près d’un chemin de fer au nord de Délésyie.

: près d’un chemin de fer au nord de Délésyie. Défi : obtenir de la peau fine/peau épaisse/peau robuste/peau à poils courts/peau à poils longs par dépeçage.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.