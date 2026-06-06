The Alters, le jeu de science-fiction signé 11 bit studios, dévoile son premier DLC, Last Variable, disponible dès le 13 juillet prochain

Quand on connaît les différentes intrigues de fin de The Alters, on se demande comment 11 bit studios allait engager la suite des événements. Eh bien Last Variable part du principe que seul le Jan Scientifique est resté sur place après le départ de tous les autres alters, dans le but de se lancer dans une recherche qui changera sa vie. Avec un contenu majeur pouvant vous prendre jusqu’à 20 heures, les joueurs et joueuses exploreront dans ce DLC une fantastique Oasis (qui semble encore incroyablement réussie artistiquement parlant), en incarnant les nouveaux alters de Jan Scientifique, à savoir le Géologue, le Biologiste, le Chimiste ou encore le Physicien.

Les Autres, c’est nous

Cette extension va aussi introduire de nouvelles mécaniques comme une base souterraine à construire et une boucle de jeu davantage centrée sur la terraformation des biomes luxuriants semblables donc à des oasis. Chaque transformation va ainsi modifier durablement le paysage, faire apparaître de nouvelles ressources et activer cependant au passage les mécanismes de défense de la planète. Entendez par là que vous devrez subir des séismes plus fréquents, des vagues de radiations intenses et d’autres menaces venant des profondeurs.

Comme dans le jeu original, Last Variable vous permettra de commander cette équipe d’esprits brillants qui vous ressemblent comme deux gouttes d’eau, mais ne pensent pas toujours comme vous. Mais au final, aurez-vous l’expertise nécessaire pour percer le mystère de l’Oasis tout en résistant aux différents cycles planétaires ? Car en créant de nouveaux composants, vous pourrez rechercher de nouveaux modules comme la chambre de cryostase, qui vous permettra de gagner du temps et d’observer à beaucoup plus long terme les résultats de vos recherches scientifiques.

The Alters: Last Variable sera donc disponible le 13 juillet prochain sur PC (via Windows, Steam, Epic Games Store et GOG.com), PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez aussi acheter la version Deluxe de The Alters, intégrant le futur DLC. Le jeu n’est toujours pas prévu sur Nintendo Switch 2.