The Alters, le jeu de science-fiction signé 11 bit studios, dévoile son premier DLC, Last Variable, disponible dès le 13 juillet prochain

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Sorti l’an dernier à la même période, The Alters était le nouveau jeu de science-fiction de 11 bit studios. Solide sur sa partie narrative, son gameplay avait tendance à pêcher sur la répétitivité par moments. The Alters nous raconte l’histoire de Jan Dolski, un scientifique se retrouvant seul sur une planète éloignée, alors que toute son équipe a été décimée dans un crash. Il tombe alors sur des découvertes étonnantes lui permettant de se cloner lui-même, tout en poussant certains traits de caractère ou de compétences en fonction des choix cruciaux qu’il a dû prendre dans sa vie. Une sorte de rétrospective où se matérialisent les souhaits et regrets les plus profonds. Le jeu revient cette année avec une première extension majeure nommée Last Variable, qui s’est présentée durant le Future Games Show.

The Alters: Last Variable
Repartez à l'aventure avec Jan dans The Alters: Last Variable

Quand on connaît les différentes intrigues de fin de The Alters, on se demande comment 11 bit studios allait engager la suite des événements. Eh bien Last Variable part du principe que seul le Jan Scientifique est resté sur place après le départ de tous les autres alters, dans le but de se lancer dans une recherche qui changera sa vie. Avec un contenu majeur pouvant vous prendre jusqu’à 20 heures, les joueurs et joueuses exploreront dans ce DLC une fantastique Oasis (qui semble encore incroyablement réussie artistiquement parlant), en incarnant les nouveaux alters de Jan Scientifique, à savoir le Géologue, le Biologiste, le Chimiste ou encore le Physicien.

Les Autres, c’est nous

Cette extension va aussi introduire de nouvelles mécaniques comme une base souterraine à construire et une boucle de jeu davantage centrée sur la terraformation des biomes luxuriants semblables donc à des oasis. Chaque transformation va ainsi modifier durablement le paysage, faire apparaître de nouvelles ressources et activer cependant au passage les mécanismes de défense de la planète. Entendez par là que vous devrez subir des séismes plus fréquents, des vagues de radiations intenses et d’autres menaces venant des profondeurs.

Comme dans le jeu original, Last Variable vous permettra de commander cette équipe d’esprits brillants qui vous ressemblent comme deux gouttes d’eau, mais ne pensent pas toujours comme vous. Mais au final, aurez-vous l’expertise nécessaire pour percer le mystère de l’Oasis tout en résistant aux différents cycles planétaires ? Car en créant de nouveaux composants, vous pourrez rechercher de nouveaux modules comme la chambre de cryostase, qui vous permettra de gagner du temps et d’observer à beaucoup plus long terme les résultats de vos recherches scientifiques.

The Alters: Last Variable sera donc disponible le 13 juillet prochain sur PC (via Windows, Steam, Epic Games Store et GOG.com), PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez aussi acheter la version Deluxe de The Alters, intégrant le futur DLC. Le jeu n’est toujours pas prévu sur Nintendo Switch 2.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Alters
The Alters
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 13/06/2025

Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay

Une rébellion qui n’est pas des plus unies Même si vous ne connaissez rien à l’univers de Calame, ne prenez pas peur. Ce jeu reste relativement indépendant et vous racontera l’histoire de deux factions rivales à Westalie, Kenmare et les Panthères, qui devront malgré tout s’unir le temps d’une longue bataille au nom de la Rébellion. Ces deux camps disposent d’idéologies et de désirs très différents, et vous serez ici amenés à effectuer plusieurs choix cruciaux dans un sens ou un autre tout au long de la partie. Des choix qui arrivent parfois en plein cœur de l’action, avec des situations qui peuvent être différentes selon votre renommée. En bref, Calame présentera un récit qui sera à l’image de vos actions. Pencher pour une faction plutôt qu’une autre aura aussi une incidence sur votre popularité, et donc sur vos compétences, puisque les Kenmare privilégient la défense, tandis que les membres des Panthères sont plus agressifs. Un jeu en 3D où les décors mélangent des éléments en 3D et 2.5D – Calame…

En savoir plus

Sur le même thème

The Alters reçoit une mise à jour gratuite massive, avec un mode Photo et un mode « Relax »

pc ps5 xbox series
The Alters reçoit une mise à jour gratuite massive, avec un mode Photo et un mode « Relax »

Pris la main dans le sac, 11 bit studios reconnaît l’utilisation d’IA générative dans certains textes de The Alters

pc ps5 xbox series
Pris la main dans le sac, 11 bit studios reconnaît l’utilisation d’IA générative dans certains textes de The Alters

Test The Alters – Une bataille du plus gros égo dans le No Man’s Land

pc ps5 xbox series
Test The Alters – Une bataille du plus gros égo dans le No Man’s Land

Triple-I Initiative : Le résumé complet de toutes les annonces (REMATCH, Neverway, The Alters…)

pc ps5 xbox series
Triple-I Initiative : Le résumé complet de toutes les annonces (REMATCH, Neverway, The Alters…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Aniimo dévoile un nouveau trailer avant son lancement prévu dans quelques mois, une nouvelle phase de bêta arrive cet été
pc ps5 xbox series ios android
Aniimo trailer juin 2026
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
The Sinking City 2 fixe sa date de sortie et dévoile une démo jouable dès aujourd’hui
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
pc ps5 xbox series
Halloween : The Game : Le jeu adapté du film culte nous présente son mode histoire intriguant avec un trailer de gameplay
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers lancera son DLC gratuit On the Trail: Deep Water le 13 août
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch
Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles
Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou
Wholesome Direct 2026 : Voici 11 jeux à retenir de cette conférence toujours aussi douce et pipou
Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir
pc ps5 ios android
Zenless Zone Zero présente sa version 3.0, tout ce qu’il faut savoir
The Blood of Dawnwalker nous laisse entrevoir la suite de la saga dans son nouveau trailer sanglant
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker
Deer & Boy dévoile sa date de sortie, rendez-vous le 23 juin prochain pour découvrir cette aventure indépendante aussi mignonne que mystérieuse
pc ps5 xbox series switch
deer & boy
Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC
pc
Aion 2 : le MMORPG confirme sa sortie mondiale en septembre sur PC
007 First Light atteint les 2,7 millions d’exemplaires vendus, voici la feuille de route du jeu
pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light atteint les 2,7 millions d’exemplaires vendus, voici la feuille de route du jeu
Playtonic annonce Super Yooka-Laylee Kart, un jeu de course dans l’univers du platformer prévu sur PC
pc
Playtonic annonce Super Yooka-Laylee Kart, un jeu de course dans l’univers du platformer prévu sur PC
Le jeu Attack on Titan 3 nous fera revivre la fin du manga, nouvelle présentation à venir en juillet
pc ps5 xbox series switch 2
Le jeu Attack on Titan 3 nous fera revivre la fin du manga, nouvelle présentation à venir en juillet
Final Fantasy VII Revelation fait le plein d’infos suite à sa présentation (Hautvent, système FITS, monde ouvert, Zack…)
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation fait le plein d’infos suite à sa présentation (Hautvent, système FITS, monde ouvert, Zack…)
Marvel 1943: Rise of Hydra ne sortira pas avant 2027, au plus tôt
pc ps5 xbox series
Marvel 1943: Rise of Hydra ne sortira pas avant 2027, au plus tôt
33 Immortals quittera son accès anticipé le 10 juin avec sa version 1.0 et arrive sur Steam
pc xbox series xbox one
33 immortals keyart
Fortnite Chapitre 7 Saison 3 : Prenez part à la Collecte Effrenée dans la bande-annonce cinématique de la saison lancée aujourd’hui
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite
EA Sports FC 26 dévoile le début de l’évènement Path To Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile le début de l’évènement Path To Glory
Mafia: The Old Country annonce l’extension « Homme d’honneur » avec le retour d’Ennio Salieri
pc ps5 xbox series
Mafia: The Old Country annonce l’extension « Homme d’honneur » avec le retour d’Ennio Salieri
Monster Hunter Wilds: Ascendance officialisé, une immense extension arrive en 2027 (et une version Switch 2)
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds: Ascendance officialisé, une immense extension arrive en 2027 (et une version Switch 2)
Trine 6: Together in Time montre que la licence de Frozenbyte en a encore dans le ventre, sortie prévue le 17 septembre sur PC et consoles
pc ps5 xbox series switch switch 2
Trine 6: Together in Time montre que la licence de Frozenbyte en a encore dans le ventre, sortie prévue le 17 septembre sur PC et consoles
Hitman Classic Trilogy Remastered nous fera revivre en 2027 les trois premières aventures de l’Agent 47 sur PC, PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Hitman Classic Trilogy Remastered nous fera revivre en 2027 les trois premières aventures de l’Agent 47 sur PC, PS5 et Xbox Series
Hot Wheels Infinite Rush se la joue Forza Horizon dans un grand monde à explorer
pc ps5 xbox series switch 2
Hot Wheels Infinite Rush se la joue Forza Horizon dans un grand monde à explorer
End of Abyss dévoile un tout nouveau trailer et sa date de sortie parfaite pour en profiter à Halloween
pc ps5 xbox series
end of abyss