Comment arrêter les criminels dans Crimson Desert ?

Une fois le contrat en poche, votre cible sera affichée sur la map de Crimson Desert. Pas besoin de trop les chercher donc, mais les choses peuvent se compliquer. Certaines cibles ne se trouvent pas forcément à l’endroit indiqué sur la carte, pour diverses raisons. Généralement, c’est surtout parce que l’heure de la journée n’est pas bonne. Tentez donc de revenir plus tard à une autre heure. Parfois, c’est simplement parce que le script se déclenche mal. C’est par exemple le cas sur l’une des premières cibles du jeu, Blix, dont le script rencontre des problèmes, au point où vous arriverez parfois sur les lieux en découvrant le corps du criminel déjà à terre.

Et c’est là l’une des autres particularités du système de chasseur de primes de Crimson Desert : vous voulez ramener vos cibles vivantes. Les tuer serait une grave erreur, dans la mesure où vous ne toucherez que la moitié de la prime. Pour les arrêter, c’est très simple. Lorsqu’ils vous verront arriver au loin, les cibles se mettront à courir. Il suffit d’appuyer sur Croix/A près d’elles pour les plaquer au sol, et les frapper. Attention cependant : lorsque l’option pour les ligoter apparait durant cet interrogatoire musclé, arrêtez absolument de les frapper, sinon, la cible risque de décéder sous vos coups.

Ensuite, portez la cible sur votre épaule pour la ramener en prison. C’est la partie la plus pénible. Chaque ville ne possède qu’une prison, et même si votre cible se trouve à 2 kilomètres, vous devrez faire le chemin inverse sans vous téléporter. Votre cheval va vous aider, et petite astuce : vous pouvez poser l’une de vos cibles ligotées sur l’arrière de votre cheval, et une autre sur votre épaule. Gardez donc bien cela à l’esprit lorsque deux cibles sont proches. Une fois la cible rapportée en prison, une cinématique s’enclenchera et la prime sera versée.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.