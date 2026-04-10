Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis d’Opération – Crimson Desert
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
En plus des défis spéciaux liés à chaque arme, vous trouverez aussi des défis qui demandent d’effectuer des actions spécifiques dans Crimson Desert. C’est le cas des artefacts abyssaux scellés de l’Opération, qui concernent des défis uniques aussi bien en combat qu’en exploration. Voici où les trouver.
Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Opération dans Crimson Desert
Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés à l’Opération dans Crimson Desert. Certains défis demandent des équipements spéciaux et mieux vaut récupérer ces artefacts tôt dans votre aventure pour réussir chaque challenge plus facilement.
Vagues de foudre
- Emplacement : au bord d’une route au sud-est de Délésyie
- Défi : toucher 10 ennemis en une seule fois avec le Brouilleur.
Étendard caché
- Emplacement : sur le chemin menant à Varnia dans le désert.
- Défi : éliminer 10 porte-étendards dans la région de Déméniss en moins de 30 minutes.
Fin de l’ombre
- Emplacement : au bord d’une rivière qui sépare Hernand et Pailune.
- Défi : assassiner 5 ennemis de nuit.
Sentence de la tempête
- Emplacement : près d’une falaise de colline au nord-est de Hernand.
- Défi : éliminer 30 ennemis en moins d’une minute.
La graine de la discorde
- Emplacement : à l’entrée d’une forteresse au centre du continent de Délésyie.
- Défi : commettre un crime dans la ville de Délésyie en portant l’armure de contribution de Varnia.
- commettre un crime dans la ville de Varnie en portant l’armure de contribution de Délésyie.
Contact ténébreux
- Emplacement : au bord d’une route au sud de la région de Pailune.
- Défi : Assassiner 3 ennemis en moins d’une minute.
Interruption
- Emplacement : dans un petit autel caché entre les arbres près d’une rivière au sud de Pailune.
- Défi : éliminer 10 Chacals borgnes en portant le Casque en cuir des Ours Noirs.
Coup de feu
- Emplacement : à l’entrée d’une forteresse au sud de Déméniss.
- Défi : éliminer les élites uniquement à l’arme à feu.
Météorite dans le noir
- Emplacement : sur le chemin qui mène à Varnia.
- Défi : détruire 2 portes du mur de palissade de nuit.
Chant funèbre derrière la frontière
- Emplacement : près d’une rivière au sud-ouest de la ville de Délésyie.
- Défi : neutraliser la garde dans Élément : Nuages obscurs.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 19/03/2026