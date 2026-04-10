Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Opération dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux scellés liés à l’Opération dans Crimson Desert. Certains défis demandent des équipements spéciaux et mieux vaut récupérer ces artefacts tôt dans votre aventure pour réussir chaque challenge plus facilement.

Vagues de foudre

Emplacement : au bord d’une route au sud-est de Délésyie

: au bord d’une route au sud-est de Délésyie Défi : toucher 10 ennemis en une seule fois avec le Brouilleur.

Étendard caché

Emplacement : sur le chemin menant à Varnia dans le désert.

: sur le chemin menant à Varnia dans le désert. Défi : éliminer 10 porte-étendards dans la région de Déméniss en moins de 30 minutes.

Fin de l’ombre

Emplacement : au bord d’une rivière qui sépare Hernand et Pailune.

: au bord d’une rivière qui sépare Hernand et Pailune. Défi : assassiner 5 ennemis de nuit.

Sentence de la tempête

Emplacement : près d’une falaise de colline au nord-est de Hernand.

: près d’une falaise de colline au nord-est de Hernand. Défi : éliminer 30 ennemis en moins d’une minute.

La graine de la discorde

Emplacement : à l’entrée d’une forteresse au centre du continent de Délésyie.

: à l’entrée d’une forteresse au centre du continent de Délésyie. Défi : commettre un crime dans la ville de Délésyie en portant l’armure de contribution de Varnia. commettre un crime dans la ville de Varnie en portant l’armure de contribution de Délésyie.

: commettre un crime dans la ville de Délésyie en portant l’armure de contribution de Varnia.

Contact ténébreux

Emplacement : au bord d’une route au sud de la région de Pailune.

: au bord d’une route au sud de la région de Pailune. Défi : Assassiner 3 ennemis en moins d’une minute.

Interruption

Emplacement : dans un petit autel caché entre les arbres près d’une rivière au sud de Pailune.

: dans un petit autel caché entre les arbres près d’une rivière au sud de Pailune. Défi : éliminer 10 Chacals borgnes en portant le Casque en cuir des Ours Noirs.

Coup de feu

Emplacement : à l’entrée d’une forteresse au sud de Déméniss.

: à l’entrée d’une forteresse au sud de Déméniss. Défi : éliminer les élites uniquement à l’arme à feu.

Météorite dans le noir

Emplacement : sur le chemin qui mène à Varnia.

: sur le chemin qui mène à Varnia. Défi : détruire 2 portes du mur de palissade de nuit.

Chant funèbre derrière la frontière

Emplacement : près d’une rivière au sud-ouest de la ville de Délésyie.

: près d’une rivière au sud-ouest de la ville de Délésyie. Défi : neutraliser la garde dans Élément : Nuages obscurs.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.