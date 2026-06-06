Playtonic annonce Super Yooka-Laylee Kart, un jeu de course dans l’univers du platformer prévu sur PC

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Avec la franchise Yooka-Laylee, Playtonic a voulu faire vivre l’héritage de l’esprit Rare et particulièrement du platformer Banjo-Kazooie, avec un savoureux mélange entre hommage et parodie. Le premier opus a même connu récemment un « remakester » chargé de corriger quelques soucis et de le rendre plus beau. Mais aujourd’hui, le développeur et éditeur britannique s’attaque à un autre genre avec Super Yooka-Laylee Kart.

Super Yooka-Laylee Kart

Un esprit Super Mario Kart pour Yooka-Laylee

Ne vous laissez pas avoir par la jaquette mais faites davantage confiance à son nom : Super Yooka-Laylee Kart s’annonce comme un jeu de course inspiré de la vibe Super Mario Kart de l’époque SNES. Un spin-off qu’on n’attendait pas forcément voir débarquer (hormis toute considération liée aux leaks) mais qui a le mérite d’étendre la licence vers de nouveaux horizons.

Et au lieu de retrouver les modèles 3D rencontrés dans Yooka-Laylee et Yooka-Laylee and the Impossible Lair, on s’enfonce encore plus dans l’ambiance rétro avec du pixel art et des décors colorés entre 2D et 3D. Outre évidemment Yooka et Laylee, les personnages caractéristiques de la licence seront là comme Trowzer, Dr. Quack, Capital B et même Vendi, le fournisseur de toniques.

Au menu de ce jeu de karting développé par Playtonic Games et édité par Playtonic Friends, des courses en solo ou jusqu’à huit, aussi bien en multijoueur qu’en local, dans un esprit autant convivial que compétitif permis par un gameplay qui se veut profond. Les développeurs insistent en effet sur le fait que la prise en main est certes facile et plutôt rapide, mais que maîtriser la maniabilité, ses mouvements spéciaux et les différentes mécaniques se voudra exigeant et gratifiant.

On retrouve bien entendu les power-ups permettant de rebattre les cartes à tout moment en pleine course, mais aussi une mécanique inédite de rage. À force de prendre des coups dans la figure, au lieu que votre colère ne soit répercutée sur votre manette, une barre se remplit. Une fois au maximum, vous pourrez déclencher des compétences propres au personnage pour renverser la situation.

Pour ce qui est du contenu, et si le titre est pensé pour le multi avec notamment l’intégration du rollback netcode, des contre-la-montre et la présence de leaderboards, le solo nous permettra de participer à une campagne et autres défis pour augmenter des compétences et débloquer des secrets.

Enfin, et dans un souci d’offrir de la rejouabilité, on pourra compter aussi sur des tonnes de modificateurs de conditions de course. Rapidité des karts, pilotes miniaturisés ou invisibles, valeur des pièces ramassées, heure de la journée, puissance de boost après un drift, adhérence de la surface du tracé, bref, l’expérience s’annonce hyper personnalisable.

Prévu pour l’instant uniquement sur PC via Steam et à une date inconnue, Super Yooka-Laylee Kart fera l’objet de plusieurs sessions de beta test multijoueurs d’ici sa sortie.

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