Emplacement de chaque artefact abyssal du Cheval dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de chaque artefact abyssal lié aux défis du Cheval dans Crimson Desert. Pour la plupart de ces défis, vous pouvez utiliser l’un des personnages de votre choix, même si Kliff est recommandé et si certains d’entre eux demandent d’utiliser un cheval précis.

Sabots de l’harmonie I

Emplacement : au nord-ouest de Demeniss près d’une rivière.

: au nord-ouest de Demeniss près d’une rivière. Défi : dresser 2 chevaux sauvages.

Sabots de l’harmonie II

Emplacement : au nord-est de la maison de soin de Saint-Halssius à Hernand.

: au nord-est de la maison de soin de Saint-Halssius à Hernand. Défi : chasser 5 animaux à cheval en 5 minutes.

Sabots de l’harmonie III

Emplacement : au pied d’un arbre tout au sud-est de Demeniss dans la ferme de Sylvefer.

: au pied d’un arbre tout au sud-est de Demeniss dans la ferme de Sylvefer. Défi : éliminer 20 ennemis à cheval en 5 minutes.

Sabots de l’harmonie IV

Emplacement : dans la forêt tout au sud-ouest de la carte.

: dans la forêt tout au sud-ouest de la carte. Défi : se déplacer à cheval de la Vallée du soleil couchant à Varnia en 40 minutes.

Sabots de l’harmonie V

Emplacement : au pied d’un arbre au nord-ouest de Demeniss dans la ferme de Ruisseval

: au pied d’un arbre au nord-ouest de Demeniss dans la ferme de Ruisseval Défi : enfourcher un cheval 3 fois en plein vol.

Sabots de l’harmonie VI

Emplacement : au nord de Demeniss à un croisement près d’une frabrique de chariot.

: au nord de Demeniss à un croisement près d’une frabrique de chariot. Défi : rejoindre Vellua à cheval depuis la maison marchande de la Lune d’argent en moins de 10 minutes.

Sabots de l’harmonie VII

Emplacement : à un croisement à l’est du camp des Crinières grises.

: à un croisement à l’est du camp des Crinières grises. Défi : parcourir plus de 100 mètres à dos de Priden. parcourir plus de 100 mètres à dos de Brianto parcourir plus de 10 mètres en chevauchant un Numont. parcourir plus de 100 mètres à dos d’Elantrima.

: parcourir plus de 100 mètres à dos de Priden.

Sabots de l’harmonie VIII

Emplacement : à l’ouest de Pailune près de Wayward Woods.

: à l’ouest de Pailune près de Wayward Woods. Défi : neutralisez 30 ennemis devant vous en les percutant à dos de cheval en moins de 5 minutes.

Sabots de l’harmonie IX

Emplacement :

: Défi : partir de la ville de Délésyie de nuit à cheval et arriver à la ville de Pailune de nuit.

Sabots de l’harmonie X

Emplacement : au sud-est du désert au bord d’un chemin de montagne dans les Montagnes pourpres.

: au sud-est du désert au bord d’un chemin de montagne dans les Montagnes pourpres. Défi : dompter le légendaire destrier Royal. dompter le légendaire destrier Rokade. apprivoisez le légendaire destrier Camora.

: dompter le légendaire destrier Royal.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.