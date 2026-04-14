Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis de Non-combat – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Il n’y a pas que le combat dans la vie, et Crimson Desert va également vous proposer des défis liés à l’acquisition de connaissance. Surtout sur la faune et la flore de Pywel. Ces défis sont regroupés dans la catégorie Non-combat, avec des artefacts abyssaux scellés à trouver. Voici où les dénicher.
Emplacement de chaque artefact abyssal de Non-combat dans Crimson Desert
Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux liés aux défis de Non-combat dans Crimson Desert. Comme pour chaque artefact abyssal, vous les trouverez plus facilement en levant votre épée au ciel.
Entre plantes et poisons
- Emplacement : sur un bord de chemin vers la rivière la plus au nord de Pailune.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur les champignons/plantes médicinales/plantes toxiques
Des cristaux dans les veines
- Emplacement : proche d’un lac au nord-ouest de Déméniss.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur les minéraux.
Viande animale
- Emplacement : tout en haut des montagnes au sud de Pailune.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur la viande.
Petits habitants des plaines
- Emplacement : au nord de Pailune dans un autel à un croisement.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur les insectes et les arthropodes.
Obtenir du bois
- Emplacement : au pied d’un arbre à l’ouest de Tommaso dans le désert.
- Défi : obtenir 5 unités de bois commun/de bois de qualité/de bois de premier choix.
Vie sous-marine
- Emplacement : derrière la Flèche de Déméniss.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur les poissons d’eau douce/d’eau salée/légendaires/sur la vie maritime
Provisions
- Emplacement : sur la route menant à Varnia au nord du désert.
- Défi : Fabriquer 3 plats en utilisant des outils de cuisine de camp.
- Fabriquer 3 plats qui ne peuvent être réalisés qu’avec des outils de cuisine spéciaux.
Équipement
- Emplacement : juste avant d’entrer dans la Vallée du soleil couchant à Hernand.
- Défi : fabriquer une épée et un arc chez le forgeron.
Familiers
- Emplacement : au bord de la route au sud de Délésyie.
- Défi : apprivoiser 30 familiers différents.
Le fruit de la patience
- Emplacement : à un croisement au sud de la ville de Délésyie.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur les céréales/les légumes/les fruits.
Trésors des prairies
- Emplacement : à l’ouest de Délésyie près du chemin de fer.
- Défi : acquérir toutes les connaissances sur les ressources rares à récolter.
Journal d’exploration des grottes
- Emplacement : au nord-ouest de Pailune dans les Bois rétifs.
- Défi : ajouter 100 grottes au codex.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026