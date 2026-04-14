Emplacement de chaque artefact abyssal de Non-combat dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de tous les artefacts abyssaux liés aux défis de Non-combat dans Crimson Desert. Comme pour chaque artefact abyssal, vous les trouverez plus facilement en levant votre épée au ciel.

Entre plantes et poisons

Emplacement : sur un bord de chemin vers la rivière la plus au nord de Pailune.

: sur un bord de chemin vers la rivière la plus au nord de Pailune. Défi : acquérir toutes les connaissances sur les champignons/plantes médicinales/plantes toxiques

Des cristaux dans les veines

Emplacement : proche d’un lac au nord-ouest de Déméniss.

: proche d’un lac au nord-ouest de Déméniss. Défi : acquérir toutes les connaissances sur les minéraux.

Viande animale

Emplacement : tout en haut des montagnes au sud de Pailune.

: tout en haut des montagnes au sud de Pailune. Défi : acquérir toutes les connaissances sur la viande.

Petits habitants des plaines

Emplacement : au nord de Pailune dans un autel à un croisement.

: au nord de Pailune dans un autel à un croisement. Défi : acquérir toutes les connaissances sur les insectes et les arthropodes.

Obtenir du bois

Emplacement : au pied d’un arbre à l’ouest de Tommaso dans le désert.

: au pied d’un arbre à l’ouest de Tommaso dans le désert. Défi : obtenir 5 unités de bois commun/de bois de qualité/de bois de premier choix.

Vie sous-marine

Emplacement : derrière la Flèche de Déméniss.

: derrière la Flèche de Déméniss. Défi : acquérir toutes les connaissances sur les poissons d’eau douce/d’eau salée/légendaires/sur la vie maritime

Provisions

Emplacement : sur la route menant à Varnia au nord du désert.

: sur la route menant à Varnia au nord du désert. Défi : Fabriquer 3 plats en utilisant des outils de cuisine de camp. Fabriquer 3 plats qui ne peuvent être réalisés qu’avec des outils de cuisine spéciaux.

: Fabriquer 3 plats en utilisant des outils de cuisine de camp.

Équipement

Emplacement : juste avant d’entrer dans la Vallée du soleil couchant à Hernand.

: juste avant d’entrer dans la Vallée du soleil couchant à Hernand. Défi : fabriquer une épée et un arc chez le forgeron.

Familiers

Emplacement : au bord de la route au sud de Délésyie.

: au bord de la route au sud de Délésyie. Défi : apprivoiser 30 familiers différents.

Le fruit de la patience

Emplacement : à un croisement au sud de la ville de Délésyie.

: à un croisement au sud de la ville de Délésyie. Défi : acquérir toutes les connaissances sur les céréales/les légumes/les fruits.

Trésors des prairies

Emplacement : à l’ouest de Délésyie près du chemin de fer.

: à l’ouest de Délésyie près du chemin de fer. Défi : acquérir toutes les connaissances sur les ressources rares à récolter.

Journal d’exploration des grottes

Emplacement : au nord-ouest de Pailune dans les Bois rétifs.

: au nord-ouest de Pailune dans les Bois rétifs. Défi : ajouter 100 grottes au codex.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.