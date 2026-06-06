Marsupilami 2 : Salsa Palombia déroule sa queue durant le Future Games Show et arrivera le 3 septembre sur PC et consoles

Une suite qui pimente sa sauce ?

Voilà une suite que l’on accueille avec plaisir. Marsupilami 2 – Salsa Palombia scelle une deuxième collaboration entre Ocellus Studio et Microids afin de nous livrer un second opus, toujours en 2D, qui s’annonce un peu plus enrichi. En tout cas, il se veut pêchu si l’on se fie au trailer d’annonce.

En pleine sieste collective, les Marsupilamis Twister, Hope et Punch se voient réveillés par la Reine des momies et ses sbires, ayant écourté leur repos éternel pour envahir la Palombie, Pour notre trio au pelage soyeux, pas le choix, il faut repartir à l’aventure.

Au rayon des nouveautés, soulignons déjà la possibilité de jouer cette fois à deux en coopération locale. Dans le cas où vous jouez en solo, il sera possible de switcher entre deux Marsupilamis imposés selon le niveau. Et ce n’est pas par hasard puisque, cette fois, chaque personnage dispose d’un pouvoir unique.

Twister est capable de faire un dash aérien puis de planer, Hope peut réaliser un double saut et rebondir sur des ennemis à l’aura maléfique et Punch est en mesure de se transformer en balle rebondissante, très utile pour franchir des sols remplis de pics. La conséquence immédiate de ce changement, c’est un level design un peu moins planplan obligeant régulièrement à switcher d’un héros à l’autre selon la situation.

Pour le reste, et conformément à ce que la démo disponible dès maintenant nous montre, on reste sur un très fort hommage aux Donkey Kong Country. Des fruits à gogo à récupérer, des notes de musique parfois bien cachées, et des niveaux que l’on peut traverser à toute vitesse grâce à une maniabilité plutôt fluide : on se dirige vers une suite dans le même tempo que le premier jeu.

L’aventure Marsupilami 2 : Salsa Palombia démarrera le 3 septembre sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series et Switch.