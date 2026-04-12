Tous les sanctuaires des sorcières, où les trouver et comment les purifier – Crimson Desert
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Alexis
Des êtres mystérieux et puissants peuplent le continent de Pywel de Crimson Desert. Les sorcières en font partie et leur pouvoir sommeille. Kliff est non seulement chargé de les retrouver, mais aussi de purifier les sanctuaires dont elles tirent leurs forces. Disséminés aux quatre coins du monde ouvert, et objets de petits puzzles visant à remettre en marche leur réacteur, on vous dit tout sur les sanctuaires des sorcières.
Liste de tous les sanctuaires de sorcières dans Crimson Desert
La première sorcière majeure que vous sauverez dans Crimson Desert sera Élowenn, la sorcière de la sagesse. Une rencontre effectuée dans le chapitre V « L’intrus » de l’histoire principale, qui marque le début de la quête annexe impliquant les autres sorcières du continent. Et avant de penser à purifier les sanctuaires, il est nécessaire de libérer et rencontrer la sorcière qui leur est associée. Nous vous renvoyons à notre article indiquant l’emplacement des sorcières.
Où trouver toutes les sorcières – Crimson Desert
Ensuite, chaque sorcière est liée à quatre sanctuaires, à l’exception de la sorcière de la force qui n’en demande que trois. Pour purifier un sanctuaire, il faut d’abord vider la zone des ennemis en réduisant la jauge de menace à zéro. Certains renferment même l’un des trois boss d’Antumbra. Puis, quand le calme est revenu, il faut retrouver une à deux pièces manquantes pour réparer le réacteur de la zone.
Un sanctuaire purifié fait venir la sorcière qui en dépend, et vous, vous repartez avec un plan pour le chaudron en fonte du coucou. Quelques coffres plus ou moins importants sont aussi cachés dans les sanctuaires. Mais, aussi et surtout, une ultime récompense bien cachée vous demande d’activer un dispositif pivotant sur chaque réacteur pour repartir avec une effigie, une pièce servant à la fabrication des objets du chaudron du coucou.
Retrouvez ci-dessous les sanctuaires, leurs pièces manquantes et leurs récompenses sont listées ci-dessous, par ordre du journal de quêtes :
- Sorcière de la sagesse
- Sorcière de la bonté
- Sorcière de l’humilité
- Sorcière de la force
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 19/03/2026