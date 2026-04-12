Liste de tous les sanctuaires de sorcières dans Crimson Desert

La première sorcière majeure que vous sauverez dans Crimson Desert sera Élowenn, la sorcière de la sagesse. Une rencontre effectuée dans le chapitre V « L’intrus » de l’histoire principale, qui marque le début de la quête annexe impliquant les autres sorcières du continent. Et avant de penser à purifier les sanctuaires, il est nécessaire de libérer et rencontrer la sorcière qui leur est associée. Nous vous renvoyons à notre article indiquant l’emplacement des sorcières.

Ensuite, chaque sorcière est liée à quatre sanctuaires, à l’exception de la sorcière de la force qui n’en demande que trois. Pour purifier un sanctuaire, il faut d’abord vider la zone des ennemis en réduisant la jauge de menace à zéro. Certains renferment même l’un des trois boss d’Antumbra. Puis, quand le calme est revenu, il faut retrouver une à deux pièces manquantes pour réparer le réacteur de la zone.

Un sanctuaire purifié fait venir la sorcière qui en dépend, et vous, vous repartez avec un plan pour le chaudron en fonte du coucou. Quelques coffres plus ou moins importants sont aussi cachés dans les sanctuaires. Mais, aussi et surtout, une ultime récompense bien cachée vous demande d’activer un dispositif pivotant sur chaque réacteur pour repartir avec une effigie, une pièce servant à la fabrication des objets du chaudron du coucou.

Retrouvez ci-dessous les sanctuaires, leurs pièces manquantes et leurs récompenses sont listées ci-dessous, par ordre du journal de quêtes :

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.