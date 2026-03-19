Comment faire avancer l’heure dans Crimson Desert ?

Il existe deux manières de faire passer le temps dans Crimson Desert, du moins de manière volontaire (on exclut le fait de simplement accomplir des missions). Première option, la plus simple : patienter devant un feu de camp. Au cours de votre voyage, vous tomberez bien souvent sur des feux de camp à allumer. Ces derniers ne servent pas qu’à faire réchauffer la casserole pour la nourriture. En visant le feu avec votre lanterne, vous verrez apparaître l’option « Attendre ». Vous aurez ensuite le choix entre dormir 3 heures, 6 heures, et enfin 12 heures.

En voici deux que vous trouverez facilement dès votre arrivée dans le premier village, Hernand :

La même option est aussi possible dès que vous trouvez un lit à disposition. Que ce soit dans votre maison ou dans celles des autres, si l’option apparaît, vous pouvez faire un petit somme. Pas le plus pratique, étant donné que des lits, il n’y en a pas autant que des feux à Pywel.

Notez cependant deux détails importants sur la sieste. D’une part, elle ne va pas régénérer votre santé, seule la consommation de nourriture permet cela. Ensuite, elle est assez restrictive. Une fois reposé, vous ne pourrez plus faire de sieste avant un moment, le temps que votre personnage se fatigue. Ce qui veut dire qu’il est impossible d’accélérer le temps d’une journée entière, par exemple.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.