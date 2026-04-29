Comment entrer dans la Flèche de l’horlogerie et accéder à l’Abysse

Direction l’est de la région de Déméniss et le secteur Monticule de Soufflebrise (« Breezeblown Knoll » lorsque l’on regarde la map ») pour arriver au pied de la Flèche de l’horlogerie de Crimson Desert. Vous ne pourrez l’ouvrir qu’après avoir battu le boss du chapitre VIII, puisque vous obtiendrez la clé à la fin du combat.

Sur place, attention à la très probable apparition d’ennemis cachés dans du foin. Quand vous serez tranquille, ouvrez la porte principale et entrez à l’intérieur.

Dès que vous y êtes, sautez sur la machine au centre de la pièce pour que Kliff s’accroche sur un levier et le fasse descendre. La machinerie va alors se mettre en marche, ce qui va vous permettre de grimper.

Sautez sur le rouage géant à proximité pour s’accrocher dessus, puis grimper de rouage en rouage jusqu’à monter sur un tuyau. Ensuite, prudemment, allez sur la plateforme sur votre droite.

Sur celle-ci, avancez vers le fond de la pièce et remarquez les rouages en train de tourner à plat, en contrebas sur la gauche. Laissez-vous tomber dessus, avancez et tournez la tête sur la gauche pour voir une autre série de rouages géants que vous pourrez grimper.

Hissez-vous là encore sur un tuyau et marchez prudemment sur votre gauche pour rejoindre un autre levier à actionner sur la machine centrale. Sautez dessus pour l’abaisser et déclencher le reste de la machinerie.

Faites le tour de la machine centrale en passant derrière puis sautez en face. D’autres rouages que vous pouvez grimper vous attend. Sautez sur le premier pour vous y accrocher, et montez pour vous hisser à un énième tuyau.

Ensuite, retournez-vous pour voir un tuyau aller vers le niveau supérieur. Vous pouvez vous accrocher dessus. Délicatement, sautez en face avec un saut ciblé et montez sur le tuyau pour l’escalader et arriver au sommet de la machine centrale.

Remarquez ensuite le poids suspendu juste à côté de vous. Montez dessus pour arriver à hauteur d’un deuxième poids. Sautez sur celui-ci afin d’arriver au niveau supérieur. Prenez le petit escalier sur la droite et attendez que l’accès à l’extérieur soit rendu possible lors de la rotation d’un disque géant.

Allez dehors et faites le tour pour débarquer sur un ascenseur. Appuyez sur le bouton et attendez patiemment d’atteindre le sommet de la flèche. Faites le tour pour trouver un accès menant à la dernière petite salle.

Attendez quelques instants pour que la porte abyssale apparaisse. Franchissez-la pour valider la réussite du défi de la Flèche de l’horlogerie. La suite se passe dans l’Abysse, sur l’île céleste « Place des énigmes ».

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.