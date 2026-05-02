Comment entrer dans la Flèche de l’envol et accéder à l’Abysse

Depuis l’Église de l’ouest de Déméniss et son cimetière, avancez plein nord pour arriver à la Flèche de l’envol. Malheureusement, l’entrée principale est condamnée. Face à la porte, partez vers la droite et regardez en contrebas pour apercevoir l’entrée d’une grotte. Descendez pour l’atteindre.

Entrez et continuez pour rejoindre une salle avec un gros ventilateur. Vous pouvez attendre que la plateforme descende et grimper dessus pour monter plus haut. Si la plateforme ne descend pas, retirez les boules sur les côtés grâce à la force axiomatique et remettez-les une fois la plateforme redescendue pour remonter. Sinon, sautez et planez au-dessus le ventilo pour vous propulser vers le haut de la tour.

Rejoignez en tout cas l’étage où la plateforme s’arrête et qui contient un mur sur lequel il y a des disques. Ces disques distribuent l’énergie et doivent être pivotés dans le bon sens pour pouvoir continuer l’ascension. Servez-vous de la force axiomatique avec L3/LS pour les faire tourner. Servez-vous de notre capture d’écran ci-dessous pour voir la disposition finale.

Grâce à la plateforme, montez au niveau supérieur pour arriver devant un nouveau mécanisme à manipuler. Il s’agit d’un grand disque qu’il faut tourner et aligner de sorte à, là encore, redistribuer l’énergie. Comme pour le puzzle précédent, regardez notre capture d’écran ci-dessous.

Restez ensuite bien sur la plateforme car vous êtes parti pour une ascension dans les airs longue d’une poignée d’une minute, jusqu’à arriver dans l’Abysse. Dès que vous y êtes, marchez sur la dalle du Nexus abyssal pour valider votre arrivée et vous téléporter ici si besoin.

Rendez-vous sur notre guide de la Route céleste croissante, île céleste à visiter dans la foulée, puis sur notre soluce du chapitre V L’intrus pour suivre la suite du scénario.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.