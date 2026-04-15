Emplacement de chaque artefact abyssal des défis Commercer dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’ensemble des artefacts abyssaux scellés liés aux défis « Commercer » dans Crimson Desert. Il en existe seulement 5 à trouver. Pour les repérer facilement, levez votre épée vers le ciel dès que vous approchez de leur localisation.

Transporteur de tonneaux en chêne

Emplacement : à un croisement dans un autel au plein centre de la ville de Pailune.

: à un croisement dans un autel au plein centre de la ville de Pailune. Défi : rencontrer les tavernières de toutes les régions.

Crinière arc-en-ciel

Emplacement : au bord du chemin juste avant l’entrée de Varnia.

: au bord du chemin juste avant l’entrée de Varnia. Défi : Apprendre la méthode de teinture de Théoric/Monty/Pororin/Castiel/Lauric/Alteron/Cormar.

L’étrange boutique d’accessoires

Emplacement : au début du chemin qui mène à la porte sud de Déméniss.

: au début du chemin qui mène à la porte sud de Déméniss. Défi : visiter l’atelier de toutes les sorcières.

Contrat de la couronne dorée

Emplacement : près de ruines dans le sud-est du désert.

: près de ruines dans le sud-est du désert. Défi : livrer des marchandises à la cour royale de Hernand/Déméniss/Varnia/Délésyie.

Magnat du désert doré

Emplacement : au bord d’un chemin au sud-est de Délésyie.

: au bord d’un chemin au sud-est de Délésyie. Défi : gagner plus de 300 000 fonds du camp via le commerce.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.