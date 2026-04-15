Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis Commercer – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Quand vous ne serez pas occupés à sauver le monde ou à assouvir votre vengeance dans Crimson Desert, vous pourrez aussi vous adonner à un petit peu de commerce. Des défis liés aux artefacts abyssaux portent justement sur cette mécanique. Voici où les trouver.
Emplacement de chaque artefact abyssal des défis Commercer dans Crimson Desert
Vous trouverez ici l’ensemble des artefacts abyssaux scellés liés aux défis « Commercer » dans Crimson Desert. Il en existe seulement 5 à trouver. Pour les repérer facilement, levez votre épée vers le ciel dès que vous approchez de leur localisation.
Transporteur de tonneaux en chêne
- Emplacement : à un croisement dans un autel au plein centre de la ville de Pailune.
- Défi : rencontrer les tavernières de toutes les régions.
Crinière arc-en-ciel
- Emplacement : au bord du chemin juste avant l’entrée de Varnia.
- Défi : Apprendre la méthode de teinture de Théoric/Monty/Pororin/Castiel/Lauric/Alteron/Cormar.
L’étrange boutique d’accessoires
- Emplacement : au début du chemin qui mène à la porte sud de Déméniss.
- Défi : visiter l’atelier de toutes les sorcières.
Contrat de la couronne dorée
- Emplacement : près de ruines dans le sud-est du désert.
- Défi : livrer des marchandises à la cour royale de Hernand/Déméniss/Varnia/Délésyie.
Magnat du désert doré
- Emplacement : au bord d’un chemin au sud-est de Délésyie.
- Défi : gagner plus de 300 000 fonds du camp via le commerce.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026