Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis d’Entraînement – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
Dans Crimson Desert, vous tomberez régulièrement sur des artefacts abyssaux scellés, qui vous demanderont d’accomplir des défis particuliers pour obtenir un point de compétence. La plupart d’entre eux concernent le maniement d’une arme, mais d’autres sont aussi liés à votre athlétisme et à d’autres facteurs. Voici donc où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis d’Entraînement dans Crimson Desert.
Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Entraînement dans Crimson Desert
Vous trouverez ici la liste des 10 artefacts abyssaux liés aux défis de l’Entraînement dans Crimson Desert. Pour mieux les trouver dès que vous approchez de la zone où ils se trouvent, n’oubliez pas de lever votre épée au ciel.
Poing d’acier au thorax
- Emplacement : sur le bord d’une route près de la forêt de Pororin.
- Défi : éliminer 3 ennemis en moins d’une minute avec des techniques de lutte.
Sur un nuage
- Emplacement : sous une voûte de la falaise des Steel Mountains.
- Défi : atteindre 10 mètres de hauteur avec la compétence Coup de paume : Bondir.
En contrebas
- Emplacement : à un croisement vers un village au sud-est de Hernand.
- Défi : glisser sur 50 mètres.
- Conseil : pour glisser sur 50 ou 100 mètres, rendez-vous dans les montagnes au sud-ouest de Hernand pour trouver des falaises suffisamment dégagées. Glisser nécessite de sprinter, puis d’appuyer sur votre joystick pour vous agenouiller.
Danse de l’arc-en-ciel
- Emplacement : au bord d’une falaide à l’ouest de Hernand, près d’un camp.
- Défi : bondir 5 fois avec l’étendard en moins de 30 secondes
Trouver son équilibre dans le vent
- Emplacement : au bord d’une route près de Unicorn Cliff.
- Défi : marcher 10 mètres en équilibre sur une corde.
Impact protecteur
- Emplacement : vers une ferme dans les Golden Plains de Demeniss.
- Défi : réussir 7 contre-attaques instantanées sans subir de dégâts.
Tornade d’acier
- Emplacement : dans une zone de marchandage à l’ouest de Délésyie.
- Défi : toucher des ennemis 6 fois avec une Entaille circulaire normale et 6 fois pour chaque élément (Feu, Glace, Vent, Foudre).
La tempête et le papillon
- Emplacement : au bord d’une route au sud-est de Délésyie.
- Défi : réussir 2 fois d’affilée Coup de paume : Descente sans toucher le sol.
À contre-courant
- Emplacement : dans la zone d’Urdavah dans le désert, en bas du bâtiment central.
- Défi : nager sur 100 mètres à pleine vitesse sans s’arrêter.
Tempête bestiale
- Emplacement : dans un petit autel dans un village tout au nord de Pailune.
- Défi : s’agripper à un ours pendant plus de 10 secondes.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026