Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Entraînement dans Crimson Desert

Vous trouverez ici la liste des 10 artefacts abyssaux liés aux défis de l’Entraînement dans Crimson Desert. Pour mieux les trouver dès que vous approchez de la zone où ils se trouvent, n’oubliez pas de lever votre épée au ciel.

Poing d’acier au thorax

Emplacement : sur le bord d’une route près de la forêt de Pororin.

: sur le bord d’une route près de la forêt de Pororin. Défi : éliminer 3 ennemis en moins d’une minute avec des techniques de lutte.

Sur un nuage

Emplacement : sous une voûte de la falaise des Steel Mountains.

: sous une voûte de la falaise des Steel Mountains. Défi : atteindre 10 mètres de hauteur avec la compétence Coup de paume : Bondir.

En contrebas

Emplacement : à un croisement vers un village au sud-est de Hernand.

: à un croisement vers un village au sud-est de Hernand. Défi : glisser sur 50 mètres.

: glisser sur 50 mètres. Conseil : pour glisser sur 50 ou 100 mètres, rendez-vous dans les montagnes au sud-ouest de Hernand pour trouver des falaises suffisamment dégagées. Glisser nécessite de sprinter, puis d’appuyer sur votre joystick pour vous agenouiller.

Danse de l’arc-en-ciel

Emplacement : au bord d’une falaide à l’ouest de Hernand, près d’un camp.

: au bord d’une falaide à l’ouest de Hernand, près d’un camp. Défi : bondir 5 fois avec l’étendard en moins de 30 secondes

Trouver son équilibre dans le vent

Emplacement : au bord d’une route près de Unicorn Cliff.

: au bord d’une route près de Unicorn Cliff. Défi : marcher 10 mètres en équilibre sur une corde.

Impact protecteur

Emplacement : vers une ferme dans les Golden Plains de Demeniss.

: vers une ferme dans les Golden Plains de Demeniss. Défi : réussir 7 contre-attaques instantanées sans subir de dégâts.

Tornade d’acier

Emplacement : dans une zone de marchandage à l’ouest de Délésyie.

: dans une zone de marchandage à l’ouest de Délésyie. Défi : toucher des ennemis 6 fois avec une Entaille circulaire normale et 6 fois pour chaque élément (Feu, Glace, Vent, Foudre).

La tempête et le papillon

Emplacement : au bord d’une route au sud-est de Délésyie.

: au bord d’une route au sud-est de Délésyie. Défi : réussir 2 fois d’affilée Coup de paume : Descente sans toucher le sol.

À contre-courant

Emplacement : dans la zone d’Urdavah dans le désert, en bas du bâtiment central.

: dans la zone d’Urdavah dans le désert, en bas du bâtiment central. Défi : nager sur 100 mètres à pleine vitesse sans s’arrêter.

Tempête bestiale

Emplacement : dans un petit autel dans un village tout au nord de Pailune.

: dans un petit autel dans un village tout au nord de Pailune. Défi : s’agripper à un ours pendant plus de 10 secondes.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.