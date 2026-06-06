Aniimo dévoile un nouveau trailer avant son lancement prévu dans quelques mois, une nouvelle phase de bêta arrive cet été

Avant de rentrer dans les détails des annonces de ce soir, quelques informations générales si vous découvrez Aniimo seulement maintenant. Aniimo est présenté comme un RPG en monde ouvert free-to-play où vous devez explorer le monde d’Idyll, fourmillant de créatures magiques. Ces Aniimo peuvent évoluer mais également fusionner avec vous pour que vous puissiez les incarner et profiter de leurs incroyables capacités. Cela vous permet également d’aller plus loin dans l’exploration mais aussi de résoudre d’anciens mystères associés à un système de combat assez dynamique.

Aniimo lâche la bride

Le nouveau trailer tout en musique nous permet de constater la variété des espèces disponibles, les combats en arène ou les mécaniques de capture. Mais ce trailer est surtout un prétexte pour vous signifier la tenue très prochainement d’une phase de bêta fermée, sur PC et mobiles. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel du jeu, qui devrait sortir dans le courant du prochain trimestre, sans plus de précision.

Les nouveautés de cette bêta fermée sont assez nombreuses, dont la présence de nouvelles espèces d’Aniimo comme Bubbeep, Popapus, Mophling et Sausite, mais aussi de nouvelles formes d’Aniimo connus (Budsquire, Thornblade et bien d’autres), tandis que de nouveaux boss vous attendront pour vous mettre une râclée, dont les impressionnants Bubbask et Coraliz. De nouveaux éléments décoratifs ont été ajoutés, dont une boutique de boîtes surprises et une boutique de vêtements. Votre hub « maison » disposera également de davantage d’options de personnalisation et de décorations variées. L’Île de la Paix, une nouvelle région aquatique, sera également accessible pour la première fois.

Des mécaniques de gameplay en PvP et coopération seront également intégrées, concernant le vol d’œufs de diamant. Dans ce mode, jusqu’à six équipes de trois Éclaireurs s’affronteront pour être les premières à fusionner avec l’œuf de diamant. Une fois la fusion réussie, les autres membres de l’équipe devront protéger l’œuf et l’escorter en lieu sûr.

Aniimo sera disponible au troisième trimestre 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (via Steam, Epic Games Store et Xbox PC) et sur mobiles (iOS et Android). On vous rappelle qu’une nouvelle bêta fermée mondiale sera lancée cet été sur PC (y compris Steam), iOS et Android.