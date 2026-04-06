Où trouver tous les artéfacts abyssaux des défis de l’Equipement spécial – Crimson Desert
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Rédigé par Jordan
En plus des armes traditionnelles proposées dans Crimson Desert, Kliff et ses compères pourront également trouver des armes un peu spéciales ayant des capacités uniques. Celles-ci sont aussi liées à des défis de combat, et donc à des artefacts abyssaux scellés qu’il faut trouver.
Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Equipement spécial dans Crimson Desert
Vous trouverez ici l’emplacement de chaque artefact abyssal scellé qui est lié à l’un des défis de l’Equipement spécial dans Crimson Desert. Il en existe 10 au total, et ils sont reliés à des armes uniques qui peuvent se trouver sur des ennemis ou dans des coffres, ou bien être craftées dans l’Atelier de l’Antre Ardente à Hernand.
Arme spéciale : Cracheur de feu
- Emplacement : tout proche d’une grande falaise dans le désert pourpre à l’Étendue du Marchand.
- Défi : brûler 10 ennemis en moins de 15 secondes avec le Cracheur de feu.
Arme spéciale : Lance à hélice
- Emplacement : au bord de la route qui mène à l’étendue du Marchand.
- Défi : toucher 5 ennemis en une seule fois avec l’attaque de vent de la lance à hélice.
Arme spéciale : Foreuse à poing
- Emplacement : à l’ouest du village de Tommaso.
- Défi : toucher 5 fois avec l’explosion de surchauffe de la foreuse manuelle.
Arme spéciale : Lance de foudre
- Emplacement : au sud-est du village de Tommaso dans un petit autel.
- Défi : éliminer 30 ennemis avec la Lance de foudre.
Arme spéciale : Lance de bismuth
- Emplacement : tout au nord de Pailune au ranch de Svinholt dans un petit autel.
- Défi : éliminer 30 ennemis avec la Lance de bismuth
Armure aberrante : Armure de plates de la foudre
- Emplacement : au bord de la falaise sur l’île de Corbeayserre au sud-est de la map.
- Défi : obtenir l’armure du titan.
Arme spéciale : Bouclier bourrasque
- Emplacement : tout à l’est de Demeniss à un croisement avant une petite forteresse.
- Défi : éliminer 30 ennemis avec le Bouclier bourrasque.
Arme monstrueuse : Casque laser de Marni
- Emplacement : au sud-ouest de Delesyie au bord d’un chemin.
- Défi : toucher 5 ennemis avec le laser du casque laser de Marni.
Arme spéciale : Bouclier fusil
- Emplacement : dans un petit autel au sud-est des Plaines dorées de Demeniss.
- Défi : éliminer 30 ennemis avec le bouclier à chevrotine.
Arme monstrueuse : Réceptacle de Traque obscure
- Emplacement : au nord de Pailune au bord d’un chemin.
- Défi : éliminer 100 ennemis avec le réceptacle de Traque obscure.
Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.
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Date de sortie : 19/03/2026