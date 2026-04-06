Emplacement de chaque artefact abyssal de l’Equipement spécial dans Crimson Desert

Vous trouverez ici l’emplacement de chaque artefact abyssal scellé qui est lié à l’un des défis de l’Equipement spécial dans Crimson Desert. Il en existe 10 au total, et ils sont reliés à des armes uniques qui peuvent se trouver sur des ennemis ou dans des coffres, ou bien être craftées dans l’Atelier de l’Antre Ardente à Hernand.

Arme spéciale : Cracheur de feu

Emplacement : tout proche d’une grande falaise dans le désert pourpre à l’Étendue du Marchand.

: tout proche d’une grande falaise dans le désert pourpre à l’Étendue du Marchand. Défi : brûler 10 ennemis en moins de 15 secondes avec le Cracheur de feu.

Arme spéciale : Lance à hélice

Emplacement : au bord de la route qui mène à l’étendue du Marchand.

: au bord de la route qui mène à l’étendue du Marchand. Défi : toucher 5 ennemis en une seule fois avec l’attaque de vent de la lance à hélice.

Arme spéciale : Foreuse à poing

Emplacement : à l’ouest du village de Tommaso.

: à l’ouest du village de Tommaso. Défi : toucher 5 fois avec l’explosion de surchauffe de la foreuse manuelle.

Arme spéciale : Lance de foudre

Emplacement : au sud-est du village de Tommaso dans un petit autel.

: au sud-est du village de Tommaso dans un petit autel. Défi : éliminer 30 ennemis avec la Lance de foudre.

Arme spéciale : Lance de bismuth

Emplacement : tout au nord de Pailune au ranch de Svinholt dans un petit autel.

: tout au nord de Pailune au ranch de Svinholt dans un petit autel. Défi : éliminer 30 ennemis avec la Lance de bismuth

Armure aberrante : Armure de plates de la foudre

Emplacement : au bord de la falaise sur l’île de Corbeayserre au sud-est de la map.

: au bord de la falaise sur l’île de Corbeayserre au sud-est de la map. Défi : obtenir l’armure du titan.

Arme spéciale : Bouclier bourrasque

Emplacement : tout à l’est de Demeniss à un croisement avant une petite forteresse.

: tout à l’est de Demeniss à un croisement avant une petite forteresse. Défi : éliminer 30 ennemis avec le Bouclier bourrasque.

Arme monstrueuse : Casque laser de Marni

Emplacement : au sud-ouest de Delesyie au bord d’un chemin.

: au sud-ouest de Delesyie au bord d’un chemin. Défi : toucher 5 ennemis avec le laser du casque laser de Marni.

Arme spéciale : Bouclier fusil

Emplacement : dans un petit autel au sud-est des Plaines dorées de Demeniss.

: dans un petit autel au sud-est des Plaines dorées de Demeniss. Défi : éliminer 30 ennemis avec le bouclier à chevrotine.

Arme monstrueuse : Réceptacle de Traque obscure

Emplacement : au nord de Pailune au bord d’un chemin.

: au nord de Pailune au bord d’un chemin. Défi : éliminer 100 ennemis avec le réceptacle de Traque obscure.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.