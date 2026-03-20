Comment battre Tenebrum dans Crimson Desert ?

En réalité, Tenebrum est sans doute le boss le plus simple à battre dans Crimson Desert. La difficulté du combat réside uniquement dans les indications peu claires du jeu, qui vous demande uniquement de lever votre épée pour trouver le point faible de l’ennemi.

Pour battre Tenebrum, la solution est des plus simples. Celui-ci ne peut être touché via votre épée, mais vous pouvez profiter du courant d’air qui se trouve au-dessous du trou de l’arène afin de planer et vous envoler à la hauteur du boss.

Une fois proche de lui, un coup de paume suffit pour lui infliger de gros dégâts. Il vous repoussera, mais vous n’aurez plus qu’à réeffectuer cette même manœuvre deux fois pour le battre. Simple comme tout, mais le jeu se montre cryptique, c’est pourquoi certaines personnes pourraient ne pas voir la solution dès le départ.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.